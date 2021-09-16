Руководитель ФКР Липецкой области выступила с докладом в рамках федерального круглого стола

15 сентября состоялось заседание круглого стола на тему «Энергоэффективный капитальный ремонт: промежуточные итоги технической поддержки субъектов Российской Федерации в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года № 18». Мероприятие, организованное Фондом содействия реформированию ЖКХ при участии Всемирного банка, прошло онлайн.

В число участников вошли представители исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, ответственные за подготовку заявок на предоставление финансовой поддержки; региональных операторов капитального ремонта; органов местного самоуправления; эксперты площадки «Энергоэффективность».

В рамках круглого стола обсудили промежуточные итоги использования финансовой и технической поддержки при реализации программ капитального ремонта, применение методик и инструментов по оценке потенциала энергоэффективности домов.

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, всего по РФ приняли участие в реализации мероприятий на предоставление финансовой поддержки на энергоэффективный капремонт 36 субъектов. 349 домов ремонтируется с применением энергосберегающих технологий, почти 90 тысяч человек улучшат за счет этого жилищные условия. Почти 450 млн. рублей возмещается за счет средств госкорпорации, при этом 220 млн. рублей в год ожидается сэкономить по итогам выполнения работ. Расчетная экономия в пересчете на площадь квартиры в 54 кв. м составляет 430 рублей в месяц, что сопоставимо с размером ежемесячного взноса на капремонт.

Помимо выступлений федеральных экспертов, модели организации и финансирования энергоэффективного капремонта представили регионы-лидеры по участию в федеральных программах. От нашего региона выступила генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова с докладом «Скоринг энергоэффективности многоквартирных домов на примере Липецкой области».

«ФКР Липецкой области в многоквартирных домах установлено 155 АТП: 83 – в рамках региональной программы, 66 установили собственники в домах, которые формируют фонд капитального ремонта на спецсчете, 6 – за счет дополнительного взноса. Мы планируем продолжать работу по повышению энергоэффективности. Для этого мы развиваем взаимодействие с жителями, в том числе и с помощью цифровых сервисов. Кроме того, мы планируем продолжать участие в программах Фонда содействия реформированию ЖКХ и Всемирного банка», - прокомментировала Елена Бабикова.

За активное взаимодействие представители Всемирного банка наградили Управление ЖКХ Липецкой области и ФКР Липецкой области дипломом, о чем сообщили в завершение круглого стола.