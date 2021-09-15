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Липецкие школьники осваивают эколабораторию от НЛМК

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#экология
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Липецкие школьники осваивают эколабораторию от НЛМК

Ученики экологического лицея №66 провели первые исследования почвы и воды на оборудовании эколаборатории от НЛМК. Ее для учебного заведения приобрел фонд социальной защиты «Милосердие», социальный партнёр комбината.  

В распоряжении юных экологов теперь химическая мини-лаборатория, экспресс-лаборатория для биолого-экологических исследований, учебная лаборатория для изучения почв, мобильная лаборатория для исследования водоемов. Лицеисты теперь смогут самостоятельно производить исследования качества воздуха, почв, воды. Такие навыки помогут лучше понимать методы работы профессиональных. 

-Лаборатория раздвигает границы возможностей для учеников. У нас появились уникальные наборы реактивов и наборы тестов. Такая практика, конечно, скажется на интересе к химии и биологии. С таких уроков начинается путь в большую науку, - подчеркнула учитель химии лицея №66 Юлия Шишенкова. 

Экологический лицей № 66 имени Героя Советского Союза С. П. Меркулова – единственное в регионе образовательное учреждение с экологическим уклоном. В 1997 году в школе стартовал эксперимент по экологическому образованию детей, который затем продолжился в виде опытно-экспериментальной работы по данному профилю. Здесь работает «ЭКОлидер» - самой большой эколого-волонтерский отряд среди школ региона.  
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#экология
3

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