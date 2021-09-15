В России изменят правила назначения детских пособий

Министерство труда и социальной защиты до конца года изменит правила предоставления пособий на детей от трех до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет.





Сейчас детские пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и правила так называемого "нулевого дохода": наличие у взрослых членов семьи заработка (зарплата, стипендия, доход от предпринимательства, пенсия) или отсутствие доходов по объективными жизненными обстоятельствами.



В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело переносит свое положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу, - говорится в пресс-релизе Минтруда на официальной странице в



Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка.



Минтруд РФ также обещал скорректировать действующие с апреля критерии, которые позволяют отказывать в выплате некоторых социальных пособий людям с существенным имуществом. Планируется, что из-под квот на количество автомобилей исключат арестованные машины и автомобили в розыске, - пишет



Изменения будут внесены до конца года. До конца текущего года в России изменятся правила предоставления пособия на детей от 3 до 7 лет и выплат родителям-одиночкам с детьми от 8 до 17 лет, - сообщает Минтруд РФ. Планируется включить беременность в список объективных причин отсутствия заработка.Сейчас детские пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и правила так называемого "нулевого дохода": наличие у взрослых членов семьи заработка (зарплата, стипендия, доход от предпринимательства, пенсия) или отсутствие доходов по объективными жизненными обстоятельствами.В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело переносит свое положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу, - говорится в пресс-релизе Минтруда на официальной странице в Instagram Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка.Минтруд РФ также обещал скорректировать действующие с апреля критерии, которые позволяют отказывать в выплате некоторых социальных пособий людям с существенным имуществом. Планируется, что из-под квот на количество автомобилей исключат арестованные машины и автомобили в розыске, - пишет "Ъ" Изменения будут внесены до конца года.