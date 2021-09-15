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В России изменят правила назначения детских пособий

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#детские пособия #выплаты #Минтруд

Министерство труда и социальной защиты до конца года изменит правила предоставления пособий на детей от трех до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет.

До конца текущего года в России изменятся правила предоставления пособия на детей от 3 до 7 лет и выплат родителям-одиночкам с детьми от 8 до 17 лет, - сообщает Минтруд РФ. Планируется включить беременность в список объективных причин отсутствия заработка.

Сейчас детские пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и правила так называемого "нулевого дохода": наличие у взрослых членов семьи заработка (зарплата, стипендия, доход от предпринимательства, пенсия) или отсутствие доходов по объективными жизненными обстоятельствами.

В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело переносит свое положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу, - говорится в пресс-релизе Минтруда на официальной странице в Instagram.

Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка.

Минтруд РФ также обещал скорректировать действующие с апреля критерии, которые позволяют отказывать в выплате некоторых социальных пособий людям с существенным имуществом. Планируется, что из-под квот на количество автомобилей исключат арестованные машины и автомобили в розыске, - пишет "Ъ".

Изменения будут внесены до конца года.
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#детские пособия #выплаты #Минтруд

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