Происшествия

16 минут назад

В Липецкой области сотрудники полиции и Росгвардии спасли работницу зернохранилища

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#полиция #Росгвардия
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В Липецкой области сотрудники полиции и Росгвардии спасли работницу зернохранилища

Женщина ударилась головой и не могла встать.

Как сообщает mvdmedia.ru, сотрудники полиции и Росгвардии пришли на помощь женщине. Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Становлянскому району Липецкой области лейтенант полиции Роман Белов вместе с инспектором районного отдела лицензионно-разрешительной работы областного управления Росгвардии Натальей Лобановой оперативно доставили в больницу женщину, получившую серьезную травму головы.

Во время проверки правил хранения оружия в деревне Паленка участковому позвонила жительница села Чернолес и сообщила, что сильно ударилась головой и не может встать самостоятельно. Меньше чем через 10 минут Роман Белов и Наталья Лобанова пришли на помощь пострадавшей. Оказалось, что в зернохранилище, где работала женщина, порывом ветра захлопнуло ворота ангара. От удара двери женщина упала и ударилась головой.

Сотрудники полиции и Росгвардии оказали женщине первую медицинскую помощь и доставили в районную больницу. В хирургическом отделении отметили, оказание первой помощи и оперативность доставки пациентки в медучреждение сыграла положительную роль: несмотря на обширное кровотечение, благодаря правильно наложенной повязке, женщина поступила без серьезной кровопотери, ей сразу была сделана операция.


На данный момент жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Фото, видео - mvdmedia.ru

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#полиция #Росгвардия
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