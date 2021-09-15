Происшествия
16 минут назад
В Липецкой области сотрудники полиции и Росгвардии спасли работницу зернохранилища
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Женщина ударилась головой и не могла встать.
Как сообщает mvdmedia.ru, сотрудники полиции и Росгвардии пришли на помощь женщине. Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Становлянскому району Липецкой области лейтенант полиции Роман Белов вместе с инспектором районного отдела лицензионно-разрешительной работы областного управления Росгвардии Натальей Лобановой оперативно доставили в больницу женщину, получившую серьезную травму головы.
Во время проверки правил хранения оружия в деревне Паленка участковому позвонила жительница села Чернолес и сообщила, что сильно ударилась головой и не может встать самостоятельно. Меньше чем через 10 минут Роман Белов и Наталья Лобанова пришли на помощь пострадавшей. Оказалось, что в зернохранилище, где работала женщина, порывом ветра захлопнуло ворота ангара. От удара двери женщина упала и ударилась головой.
Сотрудники полиции и Росгвардии оказали женщине первую медицинскую помощь и доставили в районную больницу. В хирургическом отделении отметили, оказание первой помощи и оперативность доставки пациентки в медучреждение сыграла положительную роль: несмотря на обширное кровотечение, благодаря правильно наложенной повязке, женщина поступила без серьезной кровопотери, ей сразу была сделана операция.
Во время проверки правил хранения оружия в деревне Паленка участковому позвонила жительница села Чернолес и сообщила, что сильно ударилась головой и не может встать самостоятельно. Меньше чем через 10 минут Роман Белов и Наталья Лобанова пришли на помощь пострадавшей. Оказалось, что в зернохранилище, где работала женщина, порывом ветра захлопнуло ворота ангара. От удара двери женщина упала и ударилась головой.
Сотрудники полиции и Росгвардии оказали женщине первую медицинскую помощь и доставили в районную больницу. В хирургическом отделении отметили, оказание первой помощи и оперативность доставки пациентки в медучреждение сыграла положительную роль: несмотря на обширное кровотечение, благодаря правильно наложенной повязке, женщина поступила без серьезной кровопотери, ей сразу была сделана операция.
На данный момент жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.
Фото, видео - mvdmedia.ru
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