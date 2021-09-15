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28 минут назад

ФСБ обвинила украинскую разведку в попытках организовать протесты в Крыму

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#ФСБ #Украина #разведка #Меджлис*

В ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" с украинскими спецслужбами.

ФСБ РФ в рамках расследования уголовного дела в отношении троих россиян, причастных к диверсии на газопроводе в районе н.п. Перевальное Республики Крым, получены сведения о связи запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" ("Меджлис") со спецслужбами Украины.

Кроме участия в подготовке диверсии Главное управление разведки (ГУР) МО Украины через запрещенную в России организацию "Меджлис" пыталось организовать протестные акции крымско-татарского населения против законных действий власти и правоохранительных органов Республики Крым, - утверждают задержанные.

4 сентября 2021 года сотрудниками ФСБ РФ были задержаны жители Крыма – посредник – заместитель председателя запрещенной в России организации "Меджлиса" Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что диверсия организована территориальным подразделением ГУР МО Украины в г. Херсоне - так называемой оперативной службой "Таврия" при участии запрещенной в России организации "Меджлис", - говорится на сайте ФСБ РФ.

По указанию одного из его руководителей в июне 2021 года исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США.

Взрывное устройство конспиративным путем в июле текущего года было доставлено в Крым. Лица, причастные к перевозке, установлены.

Организаторами диверсии являются – Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" – Виктор Зелинский.

Указанная диверсия была санкционирована начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым - участником неудачной акции в 2016 году.

Территориальным органом безопасности возбуждено уголовное дело о диверсии по ч. 1 ст. 281 УК РФ, предусматривающая наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, - говорится в пресс-релизе ФСБ.
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#ФСБ #Украина #разведка #Меджлис*

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