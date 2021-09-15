Общество

30 минут назад

Евгения Уваркина: «Во дворы будем заходить через ТОСы»

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#объезд мэра #благоустройство
Евгения Уваркина: «Во дворы будем заходить через ТОСы»
Сегодня мэр Евгения Уваркина обсуждала с жителями  трех районов Липецка будущее благоустройство их дворов.

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Объезд трех районов города Евгения Уваркина начала со двора дома №108 по проспекту Победы, того самого, в котором находится знаменитая «крепость». Существование этой постройки до сих под вопросом  – местные жители так и не пришли к согласию о ее будущем. Евгения Уваркина предложила провести анкетирование жильцов всех прилегающих к постройке домов.

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  - Мы уже собирали подписи, больше ста человек высказались против ее существования. С крепости падают дети, наркоманы ходят за закладками, шприцы валяются, - наперебой рассказывали жильцы соседнего дома.

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- Если больше пятидесяти процентов выскажутся против – будем сносить. Если большинство захочет сохранить комплекс, мы проведем техническую экспертизу его состояния. В конце сентября мы встретимся с вами снова и проговорим этот вопрос еще раз.

Также Евгении Уваркиной рассказали, что рядом с крепостью существует только одно территориальное общественное самоуправление, и этот ТОС объединяет жильцов лишь одного дома. В связи с этим глава города предложила или укрупнить ТОС другими домами, или сформировать новые. Это необходимо для включения жителей в проект инициативного бюджетирования. Тем более список работ по благоустройству дворовой территории уже принят, а студенты-архитекторы разрабатывают комплексный проект благоустройство этой территории. 

Затем комиссия во главе с Евгенией Уваркиной переместилась к дому №11 по улице Водопьянова. У дома и соседних зданий отсутствуют тротуары – люди вынуждены передвигаться по проезжей части второстепенного проезда. С этой бедой местные жители пытаются достучаться до властей еще со времен Михаила Гулевского.

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  - Восемь детей уже на этой дороге сбили, - возмущались пенсионеры.

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов попытался объяснить, что при прокладке тротуаров  могут возникнуть проблемы, так как рядом с домом располагаются коммунальные сети. По его словам, тротуар можно проложить в стороне, а дорогу не трогать.

- Так проверяйте сети. Здесь само собой просится расширение дороги, а тротуар логичнее всего расположить рядом с подъездами. Проработайте все варианты и в ближайшее время сообщите мне о результатах, - обратилась Евгения Уваркина к Николаю Дергунову.  - Тем более городские депутаты поддержали идею финансирования этой территории в рамках программы формирования комфортной городской среды.

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В районе домов №№ 18 и 20 по улице Петра Смородина в рамках программы инициативного бюджетирования на 2022 год (2 000 000 рублей) запланирована установка детского игрового и спортивного оборудования на резиновом покрытии. К этим домам комиссия переместилась от улицы Водопьянова. На встречи местные жители добрым словом вспоминали своих бывших депутатов.

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- Видите эту спортивную площадку? Здесь хотели дом построить. А депутаты ее установили. Ее бы в порядок привести. И тротуар нужно у 20-го дома сделать. Там из-за люков ямы огромные, люди падают, - говорили чиновникам липчане.

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Ямы главу города возмутили. Евгения Уваркина дала команду связаться с жилинспекцией, чтобы простимулировать управляющую компанию к активному решению проблемы. Что же касается благоустройства спортивной площадки, то она отметила, что установка детского игрового комплекса только первый шаг к благоустройству большого двора. 

- С помощью студентов и департамента градостроительства мы будем прорабатывать комплексные проекты благоустройства, чтобы приводить наши дворы в порядок поэтапно. И ваша помощь в этом необходима. Продолжайте взаимодействовать с депутатами, создавайте ТОСы, - обратилась к липчанам глава города.

Такое внимание к ТОСам Евгения Уваркина объяснила на последней точке объезда – во дворе дома № 16 по 15-му микрорайону. 

- Заходить во дворы города будем только через ТОСы и с помощью инициативного бюджетирования, - заявила Евгения Уваркина.

Главное преимущество такой позиция мэрии в том, что  только жители города смогут решать, как и в каком направлении будут меняться их дворы. Например, во дворе дома № 16 располагается единственная на два микрорайона хоккейная коробка. Она находится на балансе МАУ «Спортивный город», подведомственного департаменту по физической культуре и спорту. Председатель департамента Александра Кузнецова заявила мэру, что из-за теплых зим заливать коробку не получается. 

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- Или здесь будет круглогодичный спортивный игровой комплекс, или только несколько человек будут играть в хоккей зимой, - заявила Александра Кузнецова. 

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- Это ваше мнение, - ответила Евгения Уваркина Александре Кузнецовой. - Если благоустройство двора будет проводиться по инициативному бюджетированию, люди сами решат, что им здесь нужно.

Также возмутило главу города состояние ступенек подъездов дома № 16.

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- Неужели нельзя нормально сделать? И почему уже день, а я не вижу ни одного рабочего, - задалась справедливым вопросом Евгения Уваркина и услышала, что управляющая компания здесь работает спустя рукава.

По итогу поездки Евгения Уваркина резюмировала, что проблемы во всех дворах похожи – ненадлежащее дорожное покрытие, отсутствие тротуаров на оживленных внутридомовых проездах, нежелание управляющих компаний взаимодействовать с жильцами домов.

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#объезд мэра #благоустройство

Комментарии (6)

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...

9 минут назад
Самая активность перед выборами , закономерность
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Гость

11 минут назад
Эта крепость ещё в моем детстве стояла, её надо как-то благоустроить, и никто с неё не падал, просто не лазили , родители наверное другие были объясняли и присматривали...
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Ветеран

13 минут назад
Работать надо систематически , а не "набегами" раз в квартал под объективами журналистов. Не умеет Уваркина организовать системную работу в мэрии , один пиар. Не повезло Липецку с мэром.
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??????

13 минут назад
Мэра с нетерпением ждут на поселке Силикатный.
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!!!

14 минут назад
В нашем дворе сделали площадку игровую так что вечером там молодежь собирает орет и сухое слушает, утром бедный дворник собирает окурки и бутылки, спать невозможно, народ уже жалеть об этом начал. Надо делать с умом игровая значит играть а не сидеть и пить, лавок ставить надо меньше чтобы все не поместились и освещения нет , в итоге темнота друг одолели, если бы освещение было мы бы знали своих героев в лицо ... сейчас хоть в школу и училища пошли а летом труба
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житель этого города

19 минут назад
Лучше не надо ! После ваших ремонтов , становится только хуже !!
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