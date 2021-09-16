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Доброе утро, Липецк!
Наступил четверг, 16 сентября. Сегодня в Липецке похолодает. Липчан просят поделиться с театром книгами. Сегодня активисты проведут уборку на Силикатных озёрах. Сокол продолжает принимать поздравления с Днем района. Археологи просят волонтеров о помощи.
В Липецке 16 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +15 до +17 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.
День 16 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 0 градусов.
Дороги
В завершающую стадию вошел ремонт дороги на улице Доватора. Рабочим осталось обустроить у дома №7 искусственные неровности, нанести разметку и установить знаки.
Шаурма от блогера
Автор кулинарного блога липчанин Владимир предлагает свой вариант любимого многими перекуса — шаурмы. Ее блогер готовит с ветчиной.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Бесплатный прививки
В четверг мобильные пункты вакцинации от COVID-19 будут работать в двух торговых центрах и офисе врача на Московской, 143.
Книжный реквизит
Липчане могут стать соучастниками спектакля: для этого нужно поделиться ненужными книгами. Они станут реквизитом для спектакля молодежного театра.
Настольный теннис
Сегодня в Липецке начинаются региональные соревнования «Надежды Черноземья» по настольному теннису. Спортивные баталии продлятся по 19 сентября.
Субботник в четверг
Сегодня всех желающих приглашают на эковечеринку на Силикатных озёрах. Правда, начнется она в 09:30 с сбора участников на остановке «Силикатный завод». Активисты проведут на берегах искусственного водоема субботник. Предварительная регистрация здесь.
Любимый Сокол
16 сентября завершается прием творческих поздравления для Сокола. Этот один из самых старейших районов города в 2021 году празднует свое 408-летие. Принять участие может любой желающий. Для этого нужно прислать заявку и творческий номер-поздравление на почту megalipetsk@mail.ru. Лучшие поздравления будут отмечены призами.
Тайны липецкой земли
Молодежь приглашают помочь археологами. Сегодня завершается набор в экспедицию по поискам границ Белгородской засечной черты. Волонтеров просят помочь в научно-исследовательских археологических работах. На территории Белгородской черты в период ее наибольшего расцвета находились порядка 90 населенных пунктов, расположенных на территории современных Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. Всех заинтересованных волонтеров ждут здесь.
Премьеры недели
В этот четверг в липецких кинотеатрах выходят пять новых фильмов — от добрых мультиков до жутких ужастиков. Расскажем о трех премьерах.
«Литл Гром» (0+). Литл Гром — неуловимый мустанг. Никто и никогда не смог даже приблизиться к нему. Поймать его — мечта Якари и его подруги Радуги. Наделённый даром разговаривать с животными, которые попадаются по пути, Якари отправляется в путешествие, полное юмора и приключений.
«Дюна» (12+). Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьёй на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и основной причины межгалактических конфликтов — невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжёлых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.
«Всё о сексе» (18+). Самостоятельные и беспечные Морган, Кейси и Сэйдж — подруги. Кейси борется с депрессией, Сэйдж мечтает о карьере иллюстратора, а пока работает в кофейне. У Морган — перспективная работа в издательстве, но из-за нехватки денег она не прочь оказывать секс-услуги. Регулярные встречи за коктейлями и пиццей, откровенные шутки, разговоры о сексе, мужчинах, карьере и обо всём на свете помогают девушкам справляться с любыми проблемами.