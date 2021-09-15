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Самый сложный фонтан Липецка отремонтируют самарцы

11 615
#фонтан #тендер #ремонт
1
Самый сложный фонтан Липецка отремонтируют самарцы

Определен победитель тендера на ремонт каскадного фонтана и лестницы.

Управление главного смотрителя завершило электронный аукцион по поиску подрядчика на ремонт лестницы с каскадом фонтанов на Соборной площади. Торги стартовали с суммы в 52 180 000 рублей. За контракт на финальной стадии аукциона боролись три подрядчика. Победила компания из Самарской области, которая сбила с начальной цены 7,5%. Фирма, чья основная деятельность зарегистрирована в налоговой как оптовая торговля музыкальными инструментами и нотными изданиями, получит за свои услуги 48 266 500 рублей. Самарцы должны приступить к работе сразу после заключения контракта. На выполнение всех задач отведен срок до 15 ноября 2021 года.

По условиям контракта, чаши фонтанов и их подпорные стенки облицуют новой плиткой, подсветка и насосное оборудование будут заменены, также подрядчик должен обновить лестничный спуск: заменить плитку, почистить и отполировать гранитные ступени. Гарантия на работы составит два года.

Каскад фонтанов на спуске с площади Ленина-Соборная создан в 2007 году. За прошедшие 14 лет проводились только текущие ремонты фонтанного оборудования и лестницы.
11 615
#фонтан #тендер #ремонт
1

Комментарии (11)

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И все это - за 2 месяца ?!?!

3 минуты назад
Когда же это они успеют столько работы сделать за 2 (ДВА) месяца ?! А если мороз ударит, то проверять фонтан с водой нельзя.... Так уже проверили фонтан-дерево в Нижнем парке в декабре лет ...дцать назад и с тех пор этот фонтан и не работает...
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Вася

6 минут назад
Прокуратурааа ! Аууу !!!
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Мимоходом

7 минут назад
Стою на асфальте я в лыжи обутый, Толи лыжи не едут, Толи я долбанутый.
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Стесняюсь спросить

7 минут назад
А сколько денег выделено на ремонты детсадов в пересчете на одно учреждение? Или это только родители обязаны ремонтировать?
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Неравнодушный горожанин

8 минут назад
Надо, чтобы ремонт делала фирма из Владивостока - тогда вообще концов не найдешь. Сначала в этот фонтан вбухали 80 млн. еще тех рублей, теперь еще 52 млн. вбухают. Не дороговата ли игрушка?
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Ххх

11 минут назад
Оптовая торговля фонтанами из Самары
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Мимоходом

18 минут назад
Схема понятна - фирма победила, фирма наймет непонятно кого, те тяп-ляп сделают и потом ищи их. А фирма будет валить на подрядчика. Смотря как как контракт напишут.
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е

31 минуту назад
штааа? 52 ляма за ремонт ? вот это Фонтаныч удружил родному городу !
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Арсен

41 минуту назад
Они на музыкальных струментах гудеть будут, а узбеки гастеры под бубны плитку задницами полировать будут. Ниче вы не понимаете,неучи!
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НАДЕЖДА

49 минут назад
"Фирма, чья основная деятельность зарегистрирована в налоговой как оптовая торговля музыкальными инструментами и нотными изданиями"- ну т что они наделают? Наберут субподрядчиков, а потом и спросить будет не с кого? Очередные "Рога и копыта"!
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