Самый сложный фонтан Липецка отремонтируют самарцы

Определен победитель тендера на ремонт каскадного фонтана и лестницы.

Управление главного смотрителя завершило электронный аукцион по поиску подрядчика на ремонт лестницы с каскадом фонтанов на Соборной площади. Торги стартовали с суммы в 52 180 000 рублей. За контракт на финальной стадии аукциона боролись три подрядчика. Победила компания из Самарской области, которая сбила с начальной цены 7,5%. Фирма, чья основная деятельность зарегистрирована в налоговой как оптовая торговля музыкальными инструментами и нотными изданиями, получит за свои услуги 48 266 500 рублей. Самарцы должны приступить к работе сразу после заключения контракта. На выполнение всех задач отведен срок до 15 ноября 2021 года.



По условиям контракта, чаши фонтанов и их подпорные стенки облицуют новой плиткой, подсветка и насосное оборудование будут заменены, также подрядчик должен обновить лестничный спуск: заменить плитку, почистить и отполировать гранитные ступени. Гарантия на работы составит два года.



Каскад фонтанов на спуске с площади Ленина-Соборная создан в 2007 году. За прошедшие 14 лет проводились только текущие ремонты фонтанного оборудования и лестницы.