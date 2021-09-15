Общество
сегодня, 14:13
В липецких детских садах выявили нарушения
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Неправильно хранили яйца и мясо.
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, в ходе совместной проверки с прокуратурой Октябрьского района Липецка в двух дошкольных образовательных учреждениях и кризисном центре помощи женщинам выявили нарушения.
- Яйца куриные хранились без информации о сроке годности, условиях хранения, производителе. В морозильной камере для хранения замороженного говяжьего сырья отсутствовал прибор для измерения температурного режима. Так же установлен факт негашения в ФГИС «Меркурий» электронных ветеринарных сопроводительных документов после принятия продукции на склад, - отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора.
- Яйца куриные хранились без информации о сроке годности, условиях хранения, производителе. В морозильной камере для хранения замороженного говяжьего сырья отсутствовал прибор для измерения температурного режима. Так же установлен факт негашения в ФГИС «Меркурий» электронных ветеринарных сопроводительных документов после принятия продукции на склад, - отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора.
Прокуратурой Октябрьского района Липецка возбуждены три дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ и одно дело об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ.
Дела были направлены в Управление Россельхознадзора, по результатам рассмотрения ведомством вынесено три предупреждения в отношении руководителей бюджетных организаций по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ и назначен штраф на сумму 3000 рублей по части 1 стать 10.6 КоАП РФ.
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Биг Мани
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Юлия
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