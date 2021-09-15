В липецких детских садах выявили нарушения

Неправильно хранили яйца и мясо.

Прокуратурой Октябрьского района Липецка возбуждены три дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ и одно дело об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ.







Дела были направлены в Управление Россельхознадзора, по результатам рассмотрения ведомством вынесено три предупреждения в отношении руководителей бюджетных организаций по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ и назначен штраф на сумму 3000 рублей по части 1 стать 10.6 КоАП РФ.