Общество

сегодня, 14:13

В липецких детских садах выявили нарушения

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#детский сад
В липецких детских садах выявили нарушения

Неправильно хранили яйца и мясо.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, в ходе совместной проверки с прокуратурой Октябрьского района Липецка в двух дошкольных образовательных учреждениях и кризисном центре помощи женщинам выявили нарушения.

- Яйца куриные хранились без информации о сроке годности, условиях хранения, производителе. В морозильной камере для хранения замороженного говяжьего сырья отсутствовал прибор для измерения температурного режима. Так же установлен факт негашения в ФГИС «Меркурий» электронных ветеринарных сопроводительных документов после принятия продукции на склад, - отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

Прокуратурой Октябрьского района Липецка возбуждены три дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ и одно дело об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ.

Дела были направлены в Управление Россельхознадзора, по результатам рассмотрения ведомством вынесено три предупреждения в отношении руководителей бюджетных организаций по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ и назначен штраф на сумму 3000 рублей по части 1 стать 10.6 КоАП РФ.
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#детский сад

Комментарии (4)

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Биг Мани

14 минут назад
Офигеть, детей кормить мороженным мясом. На охлажденное денег зажали?
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Родитель

18 минут назад
КОГДА НАЧНЁТЕ ПРОВЕРЯТЬ ШКОЛЫ? Кормят обыск как да ещё и пища ХОЛОДНАЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Юлия

47 минут назад
Родительского бунта опасаются
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Читатель

сегодня, 14:45
Почему не пишете, в каких конкретно детских садах?!
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