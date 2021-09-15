От клещей пострадали почти 1,2 тысячи липецких детей

Только за неделю клещей сняли с 27 детей.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились уже 3266 человек, из них 1199 детей (36,5%), что на 3,3% выше обращаемости аналогичного периода 2020 года.



За неделю в медицинские организации обратилось 57 человек, в том числе 27 детей.



91,3% снятых с людей клещей сдали в лабораторию, из них 466 инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (15,5%), 136 возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,5%), 15 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,5%).



В 28,5% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 5,7% случаев - на территории садоводческих товариществ, в 1,6% - парков, в 1% - кладбищ, в 63,2% – на территориях домовладений и приусадебных участков.