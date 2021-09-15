В Липецке открыли мемориальную доску в честь 653-го стрелкового и 660-го артиллерийского полков

Мемориальная доска появилась на здании налоговой службы.

Как ранее сообщала пресс-служба администрации Липецка, что 653 стрелковый и 660 артиллерийский полки 220 моторизованной (впоследствии стрелковой) дивизии в 1941 году были сформированы Липецким военкоматом. Уже 30 июня 1941 года двумя эшелонами они были отправлены на соединение с основными подразделениями дивизии в город Елец, а оттуда – на фронт.





За участие в освобождении города Орша в ходе операции «Багратион» 653 стрелковый полк 27 июня 1944 года был награжден орденом Александра Невского, а в июле 1944 – удостоен почетного наименования «Минский» за активное участие в освобождении Минска. За успешный прорыв приграничной полосы обороны фашистских войск Восточной Пруссии полк был награжден орденом Красного Знамени.





Как сообщает Региональный центр подготовки граждан России к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области, сегодня в полдень на площади Революции, 10А по инициативе регионального отделения Военно-исторического общества состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой формированию в Липецке в 1941 году 653 стрелкового и 660 артиллерийского полков.Мемориальная доска появилась на здании Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области. Здание выбрали потому, что оно находится на пути марша «Бессмертного полка».Решение об установке мемориальной доски в честь формирования в городе Липецке 653 стрелкового Минского Краснознаменного ордена Александра Невского полка и 660 артиллерийского Неманского полка в 1941 году было принято 25 февраля этого года на сессии Липецкого городского Совета депутатов.В июле 1944 за успешные действия при форсировании реки Неман, захват Неманского плацдарма и освобождение города Гродно, 660 артиллерийский полк был удостоен почетного наименования «Неманский». Завершили полки свой боевой путь в 1945 году в Восточной Пруссии, за освобождение которой были награждены орденом Суворова 2-й степени.