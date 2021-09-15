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21 минуту назад
В России определили первых победителей лотереи среди вакцинированных от коронавируса
Определены первые 500 победителей лотереи среди привитых от коронавируса россиян.
Подведены итоги первого тиража розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса, - сообщает пресс-служба правительства.
Номера победивших сертификатов можно будет узнать на официальном сайте проекта "Бонус за здоровье".
В соответствии с постановлением Правительства РФ, розыгрыш проводится среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступает акционерное общество "Гознак".
За период проведения лотереи (в два этапа) из списка всех участников компьютер, используя алгоритм случайной выборки, дважды определяет победителей. Всего будет определена 1 тысяча победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей.
Информация о призе будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Пользователи мобильного приложения портала также получат push-уведомления о выигрыше.
Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтверждённой учётной записи на ЕПГУ и не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты «Мир».
После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счёт победителя.
Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов.
Второй тираж розыгрыша состоится 14 октября текущего года, - говорится на сайте Правительства.
Участвовать в лотерее могут совершеннолетние россияне, у которых есть уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных.
Номера победивших сертификатов можно будет узнать на официальном сайте проекта "Бонус за здоровье".
В соответствии с постановлением Правительства РФ, розыгрыш проводится среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступает акционерное общество "Гознак".
За период проведения лотереи (в два этапа) из списка всех участников компьютер, используя алгоритм случайной выборки, дважды определяет победителей. Всего будет определена 1 тысяча победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей.
Информация о призе будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Пользователи мобильного приложения портала также получат push-уведомления о выигрыше.
Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтверждённой учётной записи на ЕПГУ и не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты «Мир».
После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счёт победителя.
Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов.
Второй тираж розыгрыша состоится 14 октября текущего года, - говорится на сайте Правительства.
Участвовать в лотерее могут совершеннолетние россияне, у которых есть уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных.