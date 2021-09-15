В России

21 минуту назад

В России определили первых победителей лотереи среди вакцинированных от коронавируса

49
#коронавирус #прививка #лотерея #вакцинация

Определены первые 500 победителей лотереи среди привитых от коронавируса россиян.

Подведены итоги первого тиража розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса, - сообщает пресс-служба правительства.

Номера победивших сертификатов можно будет узнать на официальном сайте проекта "Бонус за здоровье".

В соответствии с постановлением Правительства РФ, розыгрыш проводится среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступает акционерное общество "Гознак".

За период проведения лотереи (в два этапа) из списка всех участников компьютер, используя алгоритм случайной выборки, дважды определяет победителей. Всего будет определена 1 тысяча победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей.

Информация о призе будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Пользователи мобильного приложения портала также получат push-уведомления о выигрыше.

Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтверждённой учётной записи на ЕПГУ и не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты «Мир».

После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счёт победителя.

Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов.

Второй тираж розыгрыша состоится 14 октября текущего года, - говорится на сайте Правительства.

Участвовать в лотерее могут совершеннолетние россияне, у которых есть уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных.
49
#коронавирус #прививка #лотерея #вакцинация

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В ПФР напомнили россиянам о возможности получать более высокую пенсию за умершего супруга
#пенсия #ПФР
В ПФР напомнили россиянам о возможности получать более высокую пенсию за умершего супруга

сегодня, 10:32

В России
В Госдуму внесен закон об отмене обязательного техосмотра
#техосмотр
В Госдуму внесен закон об отмене обязательного техосмотра

вчера, 15:25

В России
Столичный суд назначил новые штрафы иностранным соцсетям
#соцсети #штраф
Столичный суд назначил новые штрафы иностранным соцсетям

вчера, 14:49

В России
Президент РФ ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
#коронавирус #Путин
Президент РФ ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом

вчера, 12:51

В России
В России работодателей могут обязать давать сотрудникам три выходных после прививки от коронавируса
#коронавирус #прививка #выходные
В России работодателей могут обязать давать сотрудникам три выходных после прививки от коронавируса

вчера, 09:41

В России
#бюджет
Минфин ждет дефицит бюджета в 25% регионов в 2021 году

13.09.2021 15:03

В России