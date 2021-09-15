Более 360 человек проголосуют в липецком СИЗО и елецкой тюрьме

К подвергнутым домашнему аресту придут с урнами для голосования члены избирательных комиссий и наблюдатели

В УФСИН России по Липецкой области идёт подготовка к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, а также депутатов законодательных органов государственной власти.



- Находящиеся в день проведения голосования в СИЗО-1 и ПФРСИ Т-2 УФСИН России по Липецкой области обвиняемые и подозреваемые, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, по закону обладают избирательным правом. Также в выборах примут участие осужденные к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в УФСИН России по Липецкой области.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального УФСИН, 222 человека проголосуют в липецком СИЗО-1, изоляторе елецкой тюрьмы №2. К 10 избирателям подвергнутым домашнему аресту, находящимся без права выхода за пределы дома, приедут с урнами для голосования члены избирательных комиссий. 46 человек, помещенных под домашний арест с ограниченным правом перемещения, придут на избирательные участки самостоятельно.



- Находящиеся под следствием в липецком СИЗО и елецкой СТ-2 ознакомлены с кандидатами, с партиями, с программами. В этих учреждениях всю предвыборную кампанию находятся специальные агитационные стенды. Кроме того, ждущие окончания следствия и приговор имеют возможность получать информацию о выборах и программах кандидатов и партий по телевизору и периодической печати, доступ к которым неограничен, - сообщили в пресс-службе.



Фото пресс-службы УФСИН России по Липецкой области



