Общество

22 минуты назад

Более 360 человек проголосуют в липецком СИЗО и елецкой тюрьме

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#выборы #СИЗО #УФСИН
Более 360 человек проголосуют в липецком СИЗО и елецкой тюрьме

К подвергнутым домашнему аресту придут с урнами для голосования члены избирательных комиссий и наблюдатели

В УФСИН России по Липецкой области идёт подготовка к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, а также депутатов законодательных органов государственной власти.

 - Находящиеся в день проведения голосования в СИЗО-1 и ПФРСИ Т-2 УФСИН России по Липецкой области обвиняемые и подозреваемые, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, по закону обладают избирательным правом. Также в выборах примут участие осужденные к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в УФСИН России по Липецкой области.

Как сообщили  GOROD48 в пресс-службе регионального УФСИН, 222 человека проголосуют в липецком СИЗО-1, изоляторе елецкой тюрьмы №2.  К 10 избирателям подвергнутым домашнему аресту, находящимся без права выхода за пределы дома, приедут с урнами для голосования члены избирательных комиссий. 46 человек, помещенных под домашний арест с ограниченным правом перемещения, придут на избирательные участки самостоятельно. 

- Находящиеся под следствием в липецком СИЗО и елецкой СТ-2  ознакомлены с кандидатами, с партиями, с программами. В этих учреждениях всю предвыборную кампанию находятся специальные агитационные стенды. Кроме того, ждущие окончания следствия и приговор имеют возможность получать информацию о выборах и программах кандидатов и партий по телевизору и периодической печати, доступ к которым неограничен, - сообщили в пресс-службе.

Фото пресс-службы УФСИН России по Липецкой области  

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#выборы #СИЗО #УФСИН

Комментарии (1)

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ГОСТь

8 минут назад
Указ президента рф за номером 71 ... Все федеральные органы упразднены .. за кого голосовать то ? За самозанятых юр. лиц. А РФ нет как государства .
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