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В ПФР напомнили россиянам о возможности получать более высокую пенсию за умершего супруга
В Пенсионном фонде России сообщили, что вдова или вдовец могут претендовать на пенсию супруга, если пенсия покойного была выше собственной.
Право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста (с учетом переходных положений) или признан инвалидом (иными словами, является нетрудоспособным), - отмечается на сайте Пенсионного фонда. Однако не всегда такой переход бывает выгоден.
Нужно помнить, что фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены). А также при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты (повышение фиксированной выплаты), – за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста, - говорится в сообщении ПФР столичного региона.
При этом для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти умершего или утрата источника средств к существованию. Работающие овдовевшие пенсионеры не будут иметь право на установление пенсии по случаю потери кормильца.
Россиянин может в любое время изменить свой выбор и снова перейти на пенсию по старости. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд, пенсия будет назначена с даты обращения, - сообщает отделение ПФР по Московской области.