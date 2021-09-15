В России

45 минут назад

В ПФР напомнили россиянам о возможности получать более высокую пенсию за умершего супруга

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#пенсия #ПФР

В Пенсионном фонде России сообщили, что вдова или вдовец могут претендовать на пенсию супруга, если пенсия покойного была выше собственной.

Согласно российскому законодательству в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей, однако есть некоторые нюансы, о которых нужно помнить, - рассказали в отделении ПФР по городу Москве и Московской области.

Право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста (с учетом переходных положений) или признан инвалидом (иными словами, является нетрудоспособным), - отмечается на сайте Пенсионного фонда. Однако не всегда такой переход бывает выгоден.

Нужно помнить, что фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены). А также при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты (повышение фиксированной выплаты), – за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста, - говорится в сообщении ПФР столичного региона.

При этом для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти умершего или утрата источника средств к существованию. Работающие овдовевшие пенсионеры не будут иметь право на установление пенсии по случаю потери кормильца.

Россиянин может в любое время изменить свой выбор и снова перейти на пенсию по старости. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд, пенсия будет назначена с даты обращения, - сообщает отделение ПФР по Московской области.
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#пенсия #ПФР

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