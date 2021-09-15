К больным COVID-19 сотрудники избиркома придут в защитных костюмах

Заместитель председателя липецкого облизбиркома Сергей Кораблин рассказал, как будет организовано голосование для тех, кто болен COVID-19.

В больницах Липецка и Ельца будут организованы 11 временных избирательных участков. Причем работать они будут только 19 сентября. На таких участках все члены участковых избирательных комиссий — медицинские работники.



Если больной COVID-19 выразит желание проголосовать, к нему в палату придут в защитном костюме с переносной урной. После окончания дня голосования, медики-члены участковых избирательных комиссий подсчитают голоса из красной зоны и отправят копии итоговых протоколов по электронной почте в облизбирком. Бумажные документы будут хранить в больнице две недели. Считается, что именно столько времени требуется, чтобы избавиться от вируса. После этого их отправят на хранение в облизбирком.



Если же больной COVID-19 лечится дома, то он может подать заявление в избирательную комиссию и проголосовать на дому. В этом случае к нему придут два члена участковой избирательной комиссии в защитных костюмах. К этой работе привлекут только вакцинированных сотрудников-добровольцев. После посещения такого больного переносную урну и бюллетени обработают обеззараживающим средством и доставят на избирательный участок, где позже пересчитают с остальными листами для голосования.



Для справки, по данным на 14 сентября, в коронавирусных госпиталях лечатся 558 больных COVID-19, а дома — 4 140 жителей Липецкой области. Стоит отметить, что год назад на выборах в горсовет никто из коронавирусных больных не выразил желания проголосовать на дому.