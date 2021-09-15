Происшествия

50 минут назад

В Ельце сбили 67-летнего велосипедиста

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#авария #ДТП
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В Ельце сбили 67-летнего велосипедиста

За сутки на дорогах области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 сентября в Липецке на улице Баумана 64-летний водитель автобуса «Мерседес» маршрута №324 допустил падение пассажиров: 52-летней женщины и 73-летнего мужчины. Оба доставлялись в медицинские учреждения, после оказания помощи отпущены. 

В Ельце на улице Коммунаров 57-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 67-летнего велосипедиста. Мужчине получил травму, ему назначено  амбулаторное лечение. По предварительным сведениям, водитель автомобиля не предоставил велосипедисту  преимущество в движении на  перекрестке. 

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4512 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности –90.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4003 случая превышения скорости.

Также зафиксировано 29 случаев столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
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#авария #ДТП
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