В Ельце сбили 67-летнего велосипедиста

За сутки на дорогах области пострадали три человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 сентября в Липецке на улице Баумана 64-летний водитель автобуса «Мерседес» маршрута №324 допустил падение пассажиров: 52-летней женщины и 73-летнего мужчины. Оба доставлялись в медицинские учреждения, после оказания помощи отпущены.



В Ельце на улице Коммунаров 57-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 67-летнего велосипедиста. Мужчине получил травму, ему назначено амбулаторное лечение. По предварительным сведениям, водитель автомобиля не предоставил велосипедисту преимущество в движении на перекрестке.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4512 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности –90.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4003 случая превышения скорости.



Также зафиксировано 29 случаев столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

