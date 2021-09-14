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Липецкая вечЁрка: видео взрыва, погоня со стрельбой и начало театрального сезона
Сегодня, 14 сентября, мы опубликовали видео взрыва в поселке Солидарность, полицейские рассказали о погоне со стрельбой в селе Казинка, а в театре драмы имени Толстого готовятся к открытию 101-го сезона.
Пострадавшие от взрыва сегодня начали получать денежные выплаты.
Под Ельцом случилась погоня со стрельбой. Полицейские предоставили GOROD48 видеозапись погони pf автомобиktv «Черри» .Наряду ДПС пришлось стрелять по колесам автомобиля нарушителя.
А водителя «BMW-X3» арестовали за смертельную пьяную езду по встречной полосе.
Полицейские в Москве задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней липецкой школьницы. Мужчину взяли при силовой поддержке СОБРа, задержание снято на видео.
На видео попала и липчанка, которая вынесла из магазина целый гардероб: три толстовки, кроссовки, пижаму, рюкзак и жилет. Правда, все это потянуло лишь на 3 400 рублей. А продала она горожанка добычу и того дешевле — за 2 000 рублей.
Липецкий театр драмы имени Льва Толстого готовит грандиозное уличное представление, посвященное 350-летию со дня рождения Петра Первого. GOROD48 узнал, чем порадуют актеры горожан в 101-м сезоне.
Актриса театра имени Льва Толстого Любовь Кабанова отметила 50-летие творческой деятельности. Она единственная актриса, которая так долго служит на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Льва Толстого. GOROD48 встретился с заслуженной артисткой России.