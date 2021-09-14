Происшествия

34 минуты назад

В Добринском районе перевернулась «ГАЗель»

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#ДТП
В Добринском районе перевернулась «ГАЗель»

Причиной аварии стала невнимательность водителя

Сегодня утром в Добринском районе водитель «ГАЗели»  не справился с управлением,  съехал в кювет и машина перевернулась. В  10. 58 часов на пульт оперативного дежурного отдельного пожарно-спасательного поста № 13 станции Хворостянка Добринского района поступило сообщение о ДТП и спасатели отправились на место аварии.

Как сообщи в управлении государственной противопожарной службы Липецкой области,  по прибытии на место происшествия спасатели проверили состояние пострадавшего водителя, обесточили транспортное средство путем отключения аккумуляторных батарей, произвели стабилизацию машины и ликвидацию вторичных факторов дорожно-транспортного происшествия. Также была ликвидирована угроза возгорания автотранспортного средства, из бака которого вытекало дизельное топливо.

По предварительной информации  водитель не пострадал.

Фото: ugpss48.ru

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#ДТП

Комментарии (1)

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лопотунья

22 минуты назад
а как вроде эта валдай
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