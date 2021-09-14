В Добринском районе перевернулась «ГАЗель»

Причиной аварии стала невнимательность водителя

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ugpss48.ru

Сегодня утром в Добринском районе водитель «ГАЗели» не справился с управлением, съехал в кювет и машина перевернулась. В 10. 58 часов на пульт оперативного дежурного отдельного пожарно-спасательного поста № 13 станции Хворостянка Добринского района поступило сообщение о ДТП и спасатели отправились на место аварии.Как сообщи в управлении государственной противопожарной службы Липецкой области, по прибытии на место происшествия спасатели проверили состояние пострадавшего водителя, обесточили транспортное средство путем отключения аккумуляторных батарей, произвели стабилизацию машины и ликвидацию вторичных факторов дорожно-транспортного происшествия. Также была ликвидирована угроза возгорания автотранспортного средства, из бака которого вытекало дизельное топливо.По предварительной информации водитель не пострадал.