Происшествия
42 минуты назад
На полигоне под Липецком уничтожили снаряд
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Боеприпас обнаружили в Ельце
Эхо войны донеслось до наших дней со времен елецкой наступательной операции. На днях в городе строители обнаружили артиллерийский снаряд. С места обнаружения на полигон в Липецком районе его увезли спасатели.
Как сообщили в управлении государственной противопожарной службы Липецкой области вчера спасателями аварийно-спасательного отряда 76-миллиметровый артиллерийский снаряд был уничтожен.
Фото: ugpss48.ru
Как сообщили в управлении государственной противопожарной службы Липецкой области вчера спасателями аварийно-спасательного отряда 76-миллиметровый артиллерийский снаряд был уничтожен.
Фото: ugpss48.ru
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