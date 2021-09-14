Происшествия

42 минуты назад

На полигоне под Липецком уничтожили снаряд

127
#уничтожение боеприпасов
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На полигоне под Липецком уничтожили снаряд

Боеприпас обнаружили в Ельце

Эхо войны донеслось до наших дней со времен елецкой наступательной операции. На днях в городе строители обнаружили артиллерийский снаряд. С места обнаружения на полигон в Липецком районе его увезли спасатели.

Как сообщили в управлении государственной противопожарной службы Липецкой области вчера  спасателями аварийно-спасательного отряда 76-миллиметровый артиллерийский снаряд был уничтожен.

Фото: ugpss48.ru


127
#уничтожение боеприпасов
1

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