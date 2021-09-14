В России

сегодня, 15:25

В Госдуму внесен закон об отмене обязательного техосмотра

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#техосмотр

Партия "Единая Россия" внесла в Государственную думу законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей внесли в Госдуму первый вице-спикер Совета Федерации, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

В случае принятия закона, автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц – для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной, - пояснял ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, с предложениями об отмене техосмотра к депутатам «Единой России» обращались жители страны в ходе формирования народной программы партии, - говорится на сайте фракции.

В пояснительной записке к документу говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО – очень низкая. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении (Россия является ее участницей) предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Правительство поддерживает законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. По его словам, это освободит владельцев автомобилей и мотоциклов от часто излишней, а главное – порой неэффективной процедуры, подчеркнул премьер-министр. Ранее эту инициативу одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин — моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.

Техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.
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#техосмотр

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