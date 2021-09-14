Росстат: больше половины канализационных сетей в Липецкой области нуждаются в замене

53,2% канализационных сетей в Липецкой области на конец 2020 года нуждались в замене. Такие данные приводит Росстат в исследовании состояния канализационных сетей в регионах России.

Согласно данным статистики, общая протяженность канализационных коммуникаций составила на конец 2020 года 1 551,1 километра, из которых в замене нуждались 825,32 километра. При том, в прошлом году таких сетей было заменено 2,15 километра – 0,26% от подлежащих к замене.



Кроме того, по данным Росстата, требует замены больше половины водопроводных сетей региона. В конце 2020 года их общая протяженность достигала 7 909,48 километра, включая уличную водопроводную сеть (6 959,9 километра). Заменить нужно было 5 294,92 километра, или почти 67% коммуникаций. Заменено за 2020 год было 25,08 километра сетей, отмечается в исследовании Росстата.

