Общество

23 минуты назад

Росстат: больше половины канализационных сетей в Липецкой области нуждаются в замене

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#канализационные сети
Росстат: больше половины канализационных сетей в Липецкой области нуждаются в замене

53,2% канализационных сетей в Липецкой области на конец 2020 года нуждались в замене. Такие данные приводит Росстат в исследовании состояния канализационных сетей в регионах России.  

Согласно данным статистики, общая протяженность канализационных коммуникаций составила на конец 2020 года 1 551,1 километра, из которых в замене нуждались 825,32 километра. При том, в прошлом году таких сетей было заменено 2,15 километра – 0,26% от подлежащих к замене.  

Кроме того, по данным Росстата, требует замены больше половины водопроводных сетей региона. В конце 2020 года их общая протяженность достигала 7 909,48 километра, включая уличную водопроводную сеть (6 959,9 километра). Заменить нужно было 5 294,92 километра, или почти 67% коммуникаций. Заменено за 2020 год было 25,08 километра сетей, отмечается в исследовании Росстата.  
1 138
#канализационные сети

Комментарии (1)

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Липчанка

13 минут назад
Да по фиг, что на 19 мкр вторая за неделю авария и опять все сидят без воды. Зато у нас есть парки и вода в фонтанах
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