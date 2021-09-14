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27 минут назад
Президент РФ ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом.
Президент России Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции, - говорится на сайте Кремля.
"С учётом этого Президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции", - отмечается в сообщении.
О своем возможном карантине Владимир Путин сообщил накануне. Но его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что про самоизоляцию глава государства сказал "образно".
16 сентября президент РФ планировал отправится в Душанбе, где пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. 17 сентября также в Душанбе была запланирована встреча глав государств-членов ШОС, посвященная 20-летию создания организации, - пишет "Ъ".
"С учётом этого Президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции", - отмечается в сообщении.
О своем возможном карантине Владимир Путин сообщил накануне. Но его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что про самоизоляцию глава государства сказал "образно".
16 сентября президент РФ планировал отправится в Душанбе, где пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. 17 сентября также в Душанбе была запланирована встреча глав государств-членов ШОС, посвященная 20-летию создания организации, - пишет "Ъ".