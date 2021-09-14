Бывший директор «Экжилфонда» получил условный срок за нарушения при покупке квартир для сирот

Левобережный районный суд Липецка постановил приговор 53-летнему Виктору Борисову, занимавшему с января по ноябрь 2017 года должность директора ОБУ «Экжилфонд». Унитарная некоммерческая организация ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» была создана на основании постановления администрации Липецкой области от 2 сентября 2016 года №385. Одной из задач организации являлось проведение закупок по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приобретённое жильё затем оставалось в собственности у государства, с детьми-сиротами заключались договоры найма.





Суд установил, что Виктор Борисов допустил нарушения при проведении закупок 8 квартир в Усмани. В адрес ОБУ «Экжилфонд» поступило коммерческое предложение от ООО «Воронежстройобъединение», предложившем меньшую цену – по 30 тысяч рублей за квадратный метр жилья. Но государственный контракт был заключён с ООО «Хайтек», где цена за квадратный метр была на 550 рублей дороже. Таким образом, имущественный ущерб в результате действий Виктора Борисова составил 160 380 рублей. Это послужило основанием для переквалификации действий Виктора Борисова с ч. 3 ст. 285 УК РФ на ч. 1 ст. 285 УК РФ, предусматривающей наказание до 4 лет лишения свободы.



Проанализировав все доказательства, личность подсудимого, а также учитывая смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, суд назначил бывшему директору ОБУ «Экжилфонд» наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Органами предварительного следствия Виктору Борисову вменялось злоупотребление должностными полномочиями, выразившееся в нарушении требований Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», допущенных при закупке 29 квартир в Данкове, Чаплыгине, Усмани и посёлке Добринка. Однако, как установил суд, в 2017 году действовала не та редакция закона, нарушение которой вменялось в вину Борисову. Новая редакция содержала иные требования к процедурам проведения закупок. Правила, действовавшие в 2017 году, как установил суд, Виктор Борисов не нарушил. По эпизодам, связанным с закупками 21 квартиры, суд не нашёл доказательств того, что жильё приобреталось по заведомо завышенной цене.Суд установил, что Виктор Борисов допустил нарушения при проведении закупок 8 квартир в Усмани. В адрес ОБУ «Экжилфонд» поступило коммерческое предложение от ООО «Воронежстройобъединение», предложившем меньшую цену – по 30 тысяч рублей за квадратный метр жилья. Но государственный контракт был заключён с ООО «Хайтек», где цена за квадратный метр была на 550 рублей дороже. Таким образом, имущественный ущерб в результате действий Виктора Борисова составил 160 380 рублей. Это послужило основанием для переквалификации действий Виктора Борисова с ч. 3 ст. 285 УК РФ на ч. 1 ст. 285 УК РФ, предусматривающей наказание до 4 лет лишения свободы.Проанализировав все доказательства, личность подсудимого, а также учитывая смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, суд назначил бывшему директору ОБУ «Экжилфонд» наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.