Происшествия

50 минут назад

Бывший директор «Экжилфонда» получил условный срок за нарушения при покупке квартир для сирот

9 517
#коррупция #сироты
Бывший директор «Экжилфонда» получил условный срок за нарушения при покупке квартир для сирот

Левобережный районный суд Липецка постановил приговор 53-летнему Виктору Борисову, занимавшему с января по ноябрь 2017 года должность директора ОБУ «Экжилфонд». Унитарная некоммерческая организация ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» была создана на основании постановления администрации Липецкой области от 2 сентября 2016 года №385. Одной из задач организации являлось проведение закупок по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приобретённое жильё затем оставалось в собственности у государства, с детьми-сиротами заключались договоры найма.

Органами предварительного следствия Виктору Борисову вменялось злоупотребление должностными полномочиями, выразившееся в нарушении требований Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», допущенных при закупке 29 квартир в Данкове, Чаплыгине, Усмани и посёлке Добринка. Однако, как установил суд, в 2017 году действовала не та редакция закона, нарушение которой вменялось в вину Борисову. Новая редакция содержала иные требования к процедурам проведения закупок. Правила, действовавшие в 2017 году, как установил суд, Виктор Борисов не нарушил. По эпизодам, связанным с закупками 21 квартиры, суд не нашёл доказательств того, что жильё приобреталось по заведомо завышенной цене.

Суд установил, что Виктор Борисов допустил нарушения при проведении закупок 8 квартир в  Усмани. В адрес ОБУ «Экжилфонд» поступило коммерческое предложение от ООО «Воронежстройобъединение», предложившем меньшую цену – по 30 тысяч рублей за квадратный метр жилья. Но государственный контракт был заключён с ООО «Хайтек», где цена за квадратный метр была на 550 рублей дороже. Таким образом, имущественный ущерб в результате действий Виктора Борисова составил 160 380 рублей. Это послужило основанием для переквалификации действий Виктора Борисова с ч. 3 ст. 285 УК РФ на ч. 1 ст. 285 УК РФ, предусматривающей наказание до 4 лет лишения свободы.

Проанализировав все доказательства, личность подсудимого, а также учитывая смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, суд назначил бывшему директору ОБУ «Экжилфонд» наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.
9 517
#коррупция #сироты

Комментарии (9)

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Антибиотик

12 минут назад
Вот я и говорю: если бы велосипед и мобилу украл -три реальных года дали бы. А тут на сиротах миллионы нагрел и условкой отделался! В нашей стране выгодней воровать вагонами!
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Мимоходом

13 минут назад
Украл бы 34 шоколадки, получил бы реальный срок.
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Хм

25 минут назад
Кто бы сомневался.
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Столповский - вор в законе

30 минут назад
Липецк, вернули, но не в казну.
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Косыревка

32 минуты назад
А к нашим БАРАКАМ с сиротами даже дорогу не сделали. Построили два барака в чистом поле и забыли про сирот.
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Кто бы сомневался

33 минуты назад
Авторитет липецких судов уже не восстановить
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Липецк

34 минуты назад
А деньги почему не вернули в казну?
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ссср

35 минут назад
орден героя дать и простить как в нашей раше
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Неравнодушный горожанин

42 минуты назад
Как мы вчера и думали, отделался ничем, даже не испугом. Странно, что орден не дали. Сейчас амнистия какая-нибудь к столетию освобождения Гондураса подоспеет, и судимость снимут. Вот так "боремся" с казнокрадством и мздоимством.
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