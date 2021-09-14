В Измалково подожгли сарай

Еще в Липецкой области горели трактор и автомобиль.

Утром 13 сентября на улице Мичурина в селе Измалково подожгли сарай. Строение сгорело полностью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



На улице Родниковой в селе Александровка Воловского района загорелся трактор «Амкадор» из-за короткого замыкания. А на улице Молодежной в селе Частая Дубрава вспыхнул «ВАЗ-2107». И трактор и автомобиль сгорели.



Ночью из-за короткого замыкания произошёл пожар в жилом кирпичном 2-х квартирном доме на улице Пирогова в Ельце. В результате пожара повреждены чердачное помещение, внутренняя отделка и имущество одной из квартир на площади 75 кв.м. Огонь тушили четыре отделения пожарной охраны. В результате происшествия никто не пострадал.



Всего на территории Липецкой области за сутки зарегистрировано 25 пожаров.

