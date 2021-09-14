Михаил Тарасенко: «Для развития районов Липецкой области важно обновлять инфраструктуру комплексно»

Депутат Государственной Думы посетил Усманский район, осмотрел обновленную аллею Басова, благоустроенный городской парк и модернизированные очистные сооружения.

Новые важные для жителей Усмани соцобъекты были в центре внимания Михаила Тарасенко во время рабочей поездки в район.



Открытая в начале сентября аллея носит имя нобелевского лауреата и уроженца этих мест Николая Басова. Она протянулась почти на километр, от дома, где провел первые годы жизни выдающийся физик, до площади возле районного Дома культуры. Обновленная аллея уже стала популярным общественным пространством. Ее благоустроили за счет софинансирования из местного, регионального и федерального бюджетов. Ранее Усмань победила во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.



В обновленном Городском парке уже завершены работы по реконструкции фонтана, установлены новая сцена, танцплощадка и малые архитектурные объекты. Работы провели за счет средств другой федеральной программы - «Формирование комфортной городской среды». Также здесь появился новый детский аттракцион – большая яркая карусель, подаренная городу благотворительным фондом социальной защиты «Милосердие».



Михаил Тарасенко вместе с главой района Владимиром Мазо и депутатом Липецкого горсовета, председателем профсоюзного комитета ПАО НЛМК Василием Литовкиным осмотрели и очистные сооружения, где буквально на днях завершена модернизация. После реконструкции мощность сооружений увеличилась в два раза - до 5 тыс. кубометров в сутки. Это позволит очищать стоки не только города, но и промышленных предприятий.



«Для развития районов Липецкой области важно обновлять социально важную инфраструктуру комплексно. Власти Усманского района используют для этого все возможности, участвуя в федеральных программах. За счет привлечения средств из бюджетов разных уровней, средств бизнеса люди получают комфортные условия для жизни, работы и отдыха», - подвел итоги поездки Михаил Тарасенко.



