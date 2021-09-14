Коронавирус

сегодня, 11:54

196 случаев коронавирусной инфекции выявлено в области за сутки

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#коронавирус
196 случаев коронавирусной инфекции выявлено в области за сутки

Умерли восемь человек.

За минувшие сутки в Липецкой области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в Липецкой области выявлены 196 случаев коронавирусной инфекции, 249 человек из ранее заболевших выздоровели, восемь человек от COVID-19 скончались.

С начала эпидемии COVID-19 заболели 49 619 жителей области, 43 392 из них выздоровели, 1 525 от болезни умерли. 

В регионах России за минувшие сутки выявлены 17 837 случаев болезни, 15 907 человек выздоровели, 781 - скончался.

С начала коронавирусной эпидемии в нашей стране заболели 7 176 085 человек, 6 418 033 из них выздоровели, 194 249 человек умерли.

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#коронавирус

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