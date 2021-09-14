Общество

сегодня, 11:37

Автомагазин оштрафовали за скупку аккумуляторов

2 916
#скупка #отходы #штраф #лицензия
Автомагазин оштрафовали за скупку аккумуляторов

Для подобной деятельности нужно иметь соответствующую лицензию.

Прокуратура Чаплыгинского района обратилась в региональный арбитражный суд с заявлением в адрес местного предпринимателя — владельца автомагазина. В торговой точки, помимо продажи товаров, принимали бывшие в употреблении аккумуляторные батареи.

Нарушение вскрылось во время прокурорской проверки исполнения законодательства о лицензировании. Было установлено, что в помещении автомагазина на улице Московской в Чаплыгине принимали и скупали б/у аккумуляторы для машин. На эту деятельность у магазина не было разрешения, так как такие аккумуляторные батареи квалифицируются как опасный отход. На их прием и скупку нужно получать специальную лицензию, которой у магазина нет. В отношении владельца магазина возбудили административное производство, материалы которого передали в арбитраж.

Суд привлек предпринимателя к административной ответственности за нарушение и выписал ему штраф в 4 000 рублей.
2 916
#скупка #отходы #штраф #лицензия

Комментарии (2)

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Какой у них окрас,

39 минут назад
а в моем подъезде, скока им лет,дом,улица? Никакой конкретики.
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а в моем подъезде

сегодня, 11:57
постоянно дерутся два кота...!!!! как вам новость?
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