Автомагазин оштрафовали за скупку аккумуляторов

Для подобной деятельности нужно иметь соответствующую лицензию.

Прокуратура Чаплыгинского района обратилась в региональный арбитражный суд с заявлением в адрес местного предпринимателя — владельца автомагазина. В торговой точки, помимо продажи товаров, принимали бывшие в употреблении аккумуляторные батареи.



Нарушение вскрылось во время прокурорской проверки исполнения законодательства о лицензировании. Было установлено, что в помещении автомагазина на улице Московской в Чаплыгине принимали и скупали б/у аккумуляторы для машин. На эту деятельность у магазина не было разрешения, так как такие аккумуляторные батареи квалифицируются как опасный отход. На их прием и скупку нужно получать специальную лицензию, которой у магазина нет. В отношении владельца магазина возбудили административное производство, материалы которого передали в арбитраж.



Суд привлек предпринимателя к административной ответственности за нарушение и выписал ему штраф в 4 000 рублей.