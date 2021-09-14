Происшествия
11 минут назад
Пострадавшие от взрыва газа в Елецком районе получили по 20 000 рублей
Пока выплаты получили восемь семей из дома, в котором 11 сентября прогремел взрыв.
Напомним, ночью 11 сентября в 16-квартирном жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района прогремел взрыв, в результате которого погибли три человека, пять человек госпитализированы в городскую больницу №1 Ельца, один человек от госпитализации отказался. В доме зарегистрированы 47 человек, из здания были эвакуированы 25 человек, которые находились в момент взрыва в квартирах.
Как сообщает пресс-служба управления социальной политики Липецкой области, вчера денежные выплаты стали поступать на счета пострадавших от взрыва газа в Елецком районе.
Материальная помощь в размере 20 000 рублей по линии социальной защиты 13 сентября поступила восьми пострадавшим семьям, а всего эту меру поддержки получат 13 собственников жилья, потерявших имущество. Оставшиеся пять собственников получат по 20 000 рублей уже сегодня. В управлении социальной политики добавили, что если у семьи есть долги, эти деньги не будут списаны со счетов.
- Кроме этого, семьям с детьми предоставлены школьные, канцелярские товары на каждого ребенка, а сегодня нуждающимся вручат денежные сертификаты на приобретение постельных принадлежностей, - отметили в управлении социальной политики. - Специалисты территориального центра социальной защиты постоянно на связи с пострадавшими, сотрудники центра социальной защиты населения по Елецкому району оказывают социальное сопровождение семей: помогают в восстановлении утерянных документов, оформлении выплат, взаимодействуют с медицинскими работниками, помогая обеспечить нуждающихся лекарственными средствами.
В числе пострадавших есть многодетная семья, в которой четверо детей, один из которых под опекой.
Как сообщает пресс-служба управления социальной политики Липецкой области, вчера денежные выплаты стали поступать на счета пострадавших от взрыва газа в Елецком районе.
Материальная помощь в размере 20 000 рублей по линии социальной защиты 13 сентября поступила восьми пострадавшим семьям, а всего эту меру поддержки получат 13 собственников жилья, потерявших имущество. Оставшиеся пять собственников получат по 20 000 рублей уже сегодня. В управлении социальной политики добавили, что если у семьи есть долги, эти деньги не будут списаны со счетов.
- Кроме этого, семьям с детьми предоставлены школьные, канцелярские товары на каждого ребенка, а сегодня нуждающимся вручат денежные сертификаты на приобретение постельных принадлежностей, - отметили в управлении социальной политики. - Специалисты территориального центра социальной защиты постоянно на связи с пострадавшими, сотрудники центра социальной защиты населения по Елецкому району оказывают социальное сопровождение семей: помогают в восстановлении утерянных документов, оформлении выплат, взаимодействуют с медицинскими работниками, помогая обеспечить нуждающихся лекарственными средствами.
В числе пострадавших есть многодетная семья, в которой четверо детей, один из которых под опекой.