Общество
36 минут назад
Правительство поддержит липецкие библиотеки рублем
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Всего в регион поступит почти 35 млн рублей.
Правительство выделило ещё более 1,9 млрд рублей на модернизацию библиотек и оснащение детских театров в 2021 году. Финансирование пойдет на обновление библиотек, пополнение книжных фондов, а также на покупку оборудования для детских театров.
В рамках постановления правительства Липецкая область получит на создание модельных библиотек 30 млн рублей, на модернизацию книгохранилищ — 4,4 млн рублей, на поддержку детских и кукольных театров — 358,2 тысяч рублей. Все эти средства должны поступить в регион в 2021 году.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году в Липецкой области планируется построить два новых Дома культуры и отремонтировать шесть Домов культуры. На эти цели из федерального бюджета Липецкой области запланировано 88,5 миллиона рублей. До конца 2021 года, а также в 2022 году запланированы ремонтно-реставрационные работы в Липецком государственном театре кукол. На эти цели в 2021 году предусмотрено 20 миллионов рублей из средств федерального бюджета.
В рамках постановления правительства Липецкая область получит на создание модельных библиотек 30 млн рублей, на модернизацию книгохранилищ — 4,4 млн рублей, на поддержку детских и кукольных театров — 358,2 тысяч рублей. Все эти средства должны поступить в регион в 2021 году.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году в Липецкой области планируется построить два новых Дома культуры и отремонтировать шесть Домов культуры. На эти цели из федерального бюджета Липецкой области запланировано 88,5 миллиона рублей. До конца 2021 года, а также в 2022 году запланированы ремонтно-реставрационные работы в Липецком государственном театре кукол. На эти цели в 2021 году предусмотрено 20 миллионов рублей из средств федерального бюджета.
118