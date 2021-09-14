Общество

36 минут назад

Правительство поддержит липецкие библиотеки рублем

118
#субсидия
Правительство поддержит липецкие библиотеки рублем

Всего в регион поступит почти 35 млн рублей.

Правительство выделило ещё более 1,9 млрд рублей на модернизацию библиотек и оснащение детских театров в 2021 году. Финансирование пойдет на обновление библиотек, пополнение книжных фондов, а также на покупку оборудования для детских театров.

В рамках постановления правительства Липецкая область получит на создание модельных библиотек 30 млн рублей, на модернизацию книгохранилищ — 4,4 млн рублей, на поддержку детских и кукольных театров — 358,2 тысяч рублей. Все эти средства должны поступить в регион в 2021 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году в Липецкой области планируется построить два новых Дома культуры и отремонтировать шесть Домов культуры. На эти цели из федерального бюджета Липецкой области запланировано 88,5 миллиона рублей. До конца 2021 года, а также в 2022 году запланированы ремонтно-реставрационные работы в Липецком государственном театре кукол. На эти цели в 2021 году предусмотрено 20 миллионов рублей из средств федерального бюджета.
118
#субсидия

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