Общество

45 минут назад

В Липецке сняли карантин по бешенству

1 170
#бешенство
В Липецке сняли карантин по бешенству

В середине лета больное животное обнаружили в Матырском. Это был первый выявленный с начала года случай.

Постановлением региональной администрации в Липецке сняты ограничительные меры по противоэпизоотическим мероприятиям. Их ввели после обнаружения зараженного бешенством животного. Собаку нашли на улице Энергостроителей (Матырский) 9 июля 2021 года. Липецк тогда был признан неблагополучным населенным пунктом по бешенству.

Был введен карантин. На его период было запрещено лечение больных восприимчивых животных. Их ввоз и вывоз, за исключением привитых от бешенства, в том числе — на убой, на срок 179 дней. Запрещены были перемещения и перегруппировки животных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных, а также охота на них. На период карантина были запрещены ярмарки с участием животных, а также - ввоз и отлов диких животных.

Сейчас все эти меры сняли.
1 170
#бешенство

Комментарии (1)

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Чумачэчий

38 минут назад
Ну , наконец-то ! Ура-а-а !! Теперь гульнём !!!
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