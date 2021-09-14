В Липецке сняли карантин по бешенству

В середине лета больное животное обнаружили в Матырском. Это был первый выявленный с начала года случай.

Постановлением региональной администрации в Липецке сняты ограничительные меры по противоэпизоотическим мероприятиям. Их ввели после обнаружения зараженного бешенством животного. Собаку нашли на улице Энергостроителей (Матырский) 9 июля 2021 года. Липецк тогда был признан неблагополучным населенным пунктом по бешенству.



Был введен карантин. На его период было запрещено лечение больных восприимчивых животных. Их ввоз и вывоз, за исключением привитых от бешенства, в том числе — на убой, на срок 179 дней. Запрещены были перемещения и перегруппировки животных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных, а также охота на них. На период карантина были запрещены ярмарки с участием животных, а также - ввоз и отлов диких животных.



Сейчас все эти меры сняли.