Происшествия

50 минут назад

Чиновница районной администрации вымогала деньги у заведующих детсадами

3 723
#превышение должностных полномочий
Чиновница районной администрации вымогала деньги у заведующих детсадами

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении работника администрации одного из районов области, подозреваемой в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемая требовала от двух заведующих дошкольными учреждениями перечисления ей зарплат и премий для различных служебных потребностей. В результате на банковский счет чиновницы были перечислены более 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Преступление выявлено СК во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области.

- При допросе вину в совершении должностных преступлений подозреваемая не признала и отказалась от дачи показаний, воспользовавшись  правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя. В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий для сбора доказательственной базы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в Следственном управлении СК РФ по Липецкой области.

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3 723
#превышение должностных полномочий

Комментарии (3)

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ссср

16 минут назад
преступников надо знать в лицо
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Липчанин

16 минут назад
Ха, удивили)) Все несут. Директора школ, главврачи больниц, поликлинник. А им несут учителя, родители, пациенты. На том стоим!
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Дед

39 минут назад
Пока эта статья предусматривает до 4 , вряд-ли что-то изменится , а если бы от12 лет , был бы попод задуматься
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