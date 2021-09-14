50 минут назад
Чиновница районной администрации вымогала деньги у заведующих детсадами
Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении работника администрации одного из районов области, подозреваемой в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Преступление выявлено СК во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области.
- При допросе вину в совершении должностных преступлений подозреваемая не признала и отказалась от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя. В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий для сбора доказательственной базы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в Следственном управлении СК РФ по Липецкой области.
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ссср
Липчанин
Дед