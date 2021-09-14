Чиновница районной администрации вымогала деньги у заведующих детсадами

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении работника администрации одного из районов области, подозреваемой в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемая требовала от двух заведующих дошкольными учреждениями перечисления ей зарплат и премий для различных служебных потребностей. В результате на банковский счет чиновницы были перечислены более 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



Преступление выявлено СК во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области.



- При допросе вину в совершении должностных преступлений подозреваемая не признала и отказалась от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя. В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий для сбора доказательственной базы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в Следственном управлении СК РФ по Липецкой области.



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