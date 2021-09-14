Здоровье

59 минут назад

Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 10%

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#ОРВИ #грипп
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Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 10%

Прививки от гриппа в Липецкой области уже сделали 42,6 тысячи человек

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в нашем регионе за неделю с 6 по 12 сентября было зарегистрировано 4334 случая острых респираторных вирусных инфекций. Заболеваемость оказалась на 10% выше уровня предыдущей недели.

Среди заболевших 38% составляют лица старше 15 лет, заболеваемость которых на 10% выше среднемноголетнего уровня, что связано с сохранением высокой заболеваемости COVID-19 среди взрослых. Также отмечают рост обращаемости в медучреждения детей школьного возраста.

64% всех случаев ОРВИ по области зарегистрировано в Липецке: в областном центре за неделю ОРВИ заболел 2791 человек.

Лабораторно у больных выявляли аденовирусы и риновирусы, вирусов гриппа не выявлено.

Прививки от гриппа вакцинами «Ультрикс Квадри» (четырехвалентная) и «Совигрипп» (трехвалентная) по состоянию на 13 сентября сделали 42,6 тысячи человек, в том числе более 15,8 тысячи детей. Сделать прививку можно в государственных медицинских организациях по месту жительства, работы, учебы.
213
#ОРВИ #грипп
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