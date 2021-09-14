23 минуты назад
За нарушение антиковидных требований двум магазинам грозят штрафы до 300 000 рублей
Ранее на нарушениях попались кофейня и салон красоты.
- Антиковидные меры не соблюдали в магазине «Меховая фабрика Елена Фурс» и магазине «Сухофрукты № 1», - отметили в управлении потребрынка. - В отношении данных хозяйствующих субъектов возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, нарушителям грозит административный штраф до 300 000 рублей.
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области напоминает, что санкция статьи части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает штраф для юридического лица в размере от 100 000 до 300 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей от 30 000 до 50 000 рублей.
- Работники не использовали медицинские маски, не было обеспечено взаимодействие сотрудников с гражданами на расстоянии не менее полутора метров путем нанесения соответствующей разметки на пол и стены помещений, в помещениях не применялись бактерицидные лампы, - отметили в управлении потребрынка. - По установленным фактам в отношении предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, нарушителям грозит штраф от 30000 до 50000 рублей.
Евгений