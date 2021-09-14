Коронавирус

23 минуты назад

За нарушение антиковидных требований двум магазинам грозят штрафы до 300 000 рублей

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#коронавирус #масочный режим
За нарушение антиковидных требований двум магазинам грозят штрафы до 300 000 рублей

Ранее на нарушениях попались кофейня и салон красоты.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, вчера в Липецке было установлено два нарушения антиковидных требований, установленных постановлением № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области».

- Антиковидные меры не соблюдали в магазине «Меховая фабрика Елена Фурс» и магазине «Сухофрукты № 1», - отметили в управлении потребрынка. - В отношении данных хозяйствующих субъектов возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, нарушителям грозит административный штраф до 300 000 рублей.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области напоминает, что санкция статьи части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает штраф для юридического лица в размере от 100 000 до 300 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей от 30 000 до 50 000 рублей.

Антиковидные меры действуют с марта 2020 года по настоящее время, направлены на снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции и являются обязательным к соблюдению.

Добавим, что 10 сентября также было установлено два нарушения антиковидных требований: в кофейне и в студии красоты.

- Работники  не использовали медицинские маски, не было обеспечено взаимодействие сотрудников с гражданами на расстоянии не менее полутора метров путем нанесения соответствующей разметки на пол и стены помещений, в помещениях не применялись бактерицидные лампы, - отметили в управлении потребрынка. - По установленным фактам в отношении предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, нарушителям грозит штраф от 30000 до 50000 рублей.

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#коронавирус #масочный режим

Комментарии (1)

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Евгений

3 минуты назад
Гулянья , фесты , дни города разрешают, в автобусах все без масок, а если маленький магазинчик, то давай его оштрафуем, что его автоматически закроет. Лицемеры.
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