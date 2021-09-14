Липецкое кафе попалось на торговле вином без лицензии

Предпринимателю грозит штраф в размере от 500 тысяч рублей.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 13 сентября было выявлено, что кафе на улице Зои Космодемьянской осуществляет оборот алкогольной продукции.



- Там продавали вино, хотя лицензии на продажу алкогольной продукции у предпринимателя нет и быть не может, - отметили в управлении потребрынка. - В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ. Торговля алкоголем обернется предпринимателю штрафом в размере от 500 тысяч рублей