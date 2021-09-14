Общество

36 минут назад

Липецкое кафе попалось на торговле вином без лицензии

4 348
#алкоголь #торговля
1
Липецкое кафе попалось на торговле вином без лицензии

Предпринимателю грозит штраф в размере от 500 тысяч рублей.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 13 сентября было выявлено, что кафе на улице Зои Космодемьянской осуществляет оборот алкогольной продукции.

- Там продавали вино, хотя лицензии на продажу алкогольной продукции у предпринимателя нет и быть не может, - отметили в управлении потребрынка. - В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ. Торговля алкоголем обернется предпринимателю штрафом в размере от 500 тысяч рублей
4 348
#алкоголь #торговля
1

Комментарии (4)

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Нлмк

13 минут назад
Штирлих...давно пока их прикрыть
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123

17 минут назад
Удивительно малый штраф .Наверно скидку 50% сделали
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инспектор

24 минуты назад
продукцию изъяли, теперь инспекторы из УПРиЦП Липецкой области по вечерам попивают качественное абхазское винцо!
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Буфет

30 минут назад
Это наш филиал.
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