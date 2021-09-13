Общество

17 минут назад

Липецкая вечЁрка: похороны погибшей от взрыва девочки, картельный сговор и алкоголик из Ельца

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#вечЁрка #взрыв газа в поселке Солидарность #алкоголик
Липецкая вечЁрка: похороны погибшей от взрыва девочки, картельный сговор и алкоголик из Ельца

Сегодня, 13 сентября, похоронили 11-летнюю девочку, погибшую во время взрыва газа в поселке Солидарность, в Ельце нашли мозговой центр картельного сговора, а алкоголик из древнего города испортил флешмоб, посвященный трезвости.

Третий день не сходит с новостных лент российских медиа елецкий  поселок Солидарность. В ночь на субботу взрыв газа разрушил в поселке жилой дом. Погибли 11-летняя девочка, 50-летняя женщина и 86-летний мужчина. Взрослых похоронили накануне, а девочку - сегодня. Смотрите репортаж GOROD48 с места трагедии

Власти пообещали компенсации семьям погибших и пострадавших. Газовики уже заявили, что с начала года отключили от голубого топлива 854 квартиры и частных дома за нарушения правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Ингушское УФАС раскрыло крупный картельный сговор. Его действия охватили семь тысяч торгов на сумму около 9 миллиардов рублей. А мозговым центром всего этого оказался производитель медицинских изделий ООО «МПК «Елец».

Видео флешмоба «За трезвость!», которое сняли в Ельце стало вирусным. Раскрутил его… алкоголик. Против которого, собственно, и задумывался флешмоб.


— Без алкоголя просто физически выжить нельзя. Посмотрите на трезвенников, это же ненормальные в психическом состоянии люди. Я не хотел бы таких иметь рядом с собой, — мнение Ollle.
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#вечЁрка #взрыв газа в поселке Солидарность #алкоголик

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