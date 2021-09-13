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Липецкая вечЁрка: похороны погибшей от взрыва девочки, картельный сговор и алкоголик из Ельца
Сегодня, 13 сентября, похоронили 11-летнюю девочку, погибшую во время взрыва газа в поселке Солидарность, в Ельце нашли мозговой центр картельного сговора, а алкоголик из древнего города испортил флешмоб, посвященный трезвости.
Власти пообещали компенсации семьям погибших и пострадавших. Газовики уже заявили, что с начала года отключили от голубого топлива 854 квартиры и частных дома за нарушения правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.
Ингушское УФАС раскрыло крупный картельный сговор. Его действия охватили семь тысяч торгов на сумму около 9 миллиардов рублей. А мозговым центром всего этого оказался производитель медицинских изделий ООО «МПК «Елец».
Видео флешмоба «За трезвость!», которое сняли в Ельце стало вирусным. Раскрутил его… алкоголик. Против которого, собственно, и задумывался флешмоб.
— Без алкоголя просто физически выжить нельзя. Посмотрите на трезвенников, это же ненормальные в психическом состоянии люди. Я не хотел бы таких иметь рядом с собой, — мнение Ollle.