В Липецкой области заработала «горячая линия» по качеству и безопасности мяса и рыбы

«Горячая линия» будет работать с 13 по 24 сентября.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, с 13 по 24 сентября будет работать «горячая линия» по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности.



Специалисты Управления проконсультируют всех желающих по вопросам требований к мясной и рыбной продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов питания.



Можно лично обратиться в общественную приемную Управления Роспотребнадзора по Липецкой области по адресу: Липецк, улица Гагарина, 60А или позвонить по телефонам «горячей линии» 8(4742) 30-88-26, 30-88-27, 30-88-31, 30-88-58, в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области по номерам: 8 (4742) 77-04-13, 74-06 -08, 74-06-00, 25-09-07, 74-07-32, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах по телефонам 8(47467) 2-07-78; 6-05-00, 2-66-65, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах: 8(47471) 2-14-21, 2-11-41, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах: 8(47465) 6-23-90, 6-24-62, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах: 8(47461) 2-10-47; 2-44-12, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах: 8 (47466) 5-24-57; 5-24-55.