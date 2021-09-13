Происшествия

сегодня, 16:01

Выехавшего на встречную полосу водителя «БМВ» нашли и наказали

17 1339
#ПДД #нарушение
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Выехавшего на встречную полосу водителя «БМВ» нашли и наказали

Ему грозит штраф или даже лишение водительских прав.

Напомним, сегодня утром в редакцию GOROD48 прислали запись автомобильного видеорегистратора, на котором было запечатлено нарушение правил дорожного движения: в 7:35 на дороге Грязи-Липецк водитель выехал на полосу встречного движения.

- Нарушивший правила дорожного движения водитель автомобиля «БМВ» уже установлен, им оказался 36-летний житель Грязинского района, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

В отношении водителя составили протокол по части 4 статьи 12.15 КОАП РФ «Выезд на полосу встречного движения». Водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
17 1339
#ПДД #нарушение
2

Комментарии (17)

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Кисс

10 минут назад
Александр, на данном видео нет тошнотиков. Нормально движется поток. Если б бэха трактор, едущий 40, обогнала, тогда ваше возмущение было бы понятно. А так правильно его выложили и штрафанули
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Гибдд

16 минут назад
Александр, их никто не заставляет пересекать. Виноваты не дороги и не окружающие, а шило в жопах таких гонщиков, и уверенность в своих навыках (обычно преувеличенная). И сколько бы не ехал поток, хоть 110, все равно найдутся дебилы, которым надо 130.
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Александр

25 минут назад
Аня, гибдд, вот из за таких тошнотиков люди сплошную и пересекают, создавая аварийную ситуацию, а потом визжат на форумах. И подозреваю, что даже машин не имеют.
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Нашли и наказали

35 минут назад
А потом поняли.... и простили
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Нашли и наказали

35 минут назад
А потом поняли.... и простили
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Гибдд

43 минуты назад
Александр, я лучше буду 40 ехать сзади поддорожного, чем лежать в больничке после встречи с таким дятлом как на видео. А то и в гробу лежать
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Аня

45 минут назад
Александр, лучше уж 40 тошнить, чем в лоб кому-то влететь, и людей покалечить
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Яма и дороги

46 минут назад
Да ладно это зависть. А сплошные у нас нарисованы на прямых для сбора штрафов. А на пересеченке наоборот прерывистые где умный не попрет на обгон.
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Может

сегодня, 16:43
У него понос подпирал.
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911

сегодня, 16:32
Может и умеет ездить Ездун безмозглый. А вот водить машину он точно не умеет. На ишаке ему надо ездить!
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