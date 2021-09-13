Происшествия
сегодня, 16:01
Выехавшего на встречную полосу водителя «БМВ» нашли и наказали
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Ему грозит штраф или даже лишение водительских прав.
Напомним, сегодня утром в редакцию GOROD48 прислали запись автомобильного видеорегистратора, на котором было запечатлено нарушение правил дорожного движения: в 7:35 на дороге Грязи-Липецк водитель выехал на полосу встречного движения.
- Нарушивший правила дорожного движения водитель автомобиля «БМВ» уже установлен, им оказался 36-летний житель Грязинского района, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В отношении водителя составили протокол по части 4 статьи 12.15 КОАП РФ «Выезд на полосу встречного движения». Водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
- Нарушивший правила дорожного движения водитель автомобиля «БМВ» уже установлен, им оказался 36-летний житель Грязинского района, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В отношении водителя составили протокол по части 4 статьи 12.15 КОАП РФ «Выезд на полосу встречного движения». Водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
17 1339
Комментарии (17)
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Кисс
Гибдд
Александр
Нашли и наказали
Нашли и наказали
Гибдд
Аня
Яма и дороги
Может
911