Сергей Мельник: «Тарасенко - народный депутат в прямом смысле»

На выборах в Государственную думу, которые пройдут с 17 по 19 сентября, жители Липецкой области определят своих представителей в парламенте на ближайшие пять лет.

По Левобережному избирательному округу №115 баллотируется действующий депутат Михаил Тарасенко. Его кандидатура выдвинута партией «Единая Россия» и Горно-металлургическим профсоюзом России. В команде Тарасенко депутаты облсовета и горсовета, металлурги, эксперты. Многие известные липчане также высказались в поддержку действующего депутата.«Призываю металлургов и всех избирателей проголосовать за Михаила Тарасенко, - сказал директор по безопасности ПАО НЛМК Сергей Мельник. - Мы познакомились с ним, когда я работал директором по персоналу НЛМК. Для профкома НЛМК Михаил Васильевич всегда был принципиальным и честным профессионалом, досконально знающим законы и нюансы производственного процесса. Целеустремленность, требовательность к себе и другим – то, что постоянно отмечают в нем коллеги и друзья».Сергей Мельник отметил, что личные и профессиональные качества Тарасенко позволяют ему эффективно представлять интересы Липецкой области в Госдуме.«У нас случались и споры, какие бывают у представителя работодателя и профсоюза. Я знаю, что Тарасенко быстро разберётся в сложной ситуации. Если прав, то сумеет убедить в этом. Если надо, предложит компромисс. И решение будет принято всегда в интересах людей.Среди его соперников я не вижу никого, кого можно было бы поставить в один ряд с ним по опыту и знаниям. Его уважают, с ним советуются и к нему прислушиваются.Законы, автором и соавтором которых он стал, написаны для людей, а не для чиновников. Это народный депутат в прямом смысле слова», - пояснил Сергей Мельник.