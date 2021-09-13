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Сергей Мельник: «Тарасенко - народный депутат в прямом смысле»

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#Выборы 2021
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Сергей Мельник: «Тарасенко - народный депутат в прямом смысле»

На выборах в Государственную думу, которые пройдут с 17 по 19 сентября, жители Липецкой области определят своих представителей в парламенте на ближайшие пять лет.

По Левобережному избирательному округу №115 баллотируется действующий депутат Михаил Тарасенко. Его кандидатура выдвинута партией «Единая Россия» и Горно-металлургическим профсоюзом России. В команде Тарасенко депутаты облсовета и горсовета, металлурги, эксперты. Многие известные липчане также высказались в поддержку действующего депутата.

«Призываю металлургов и всех избирателей проголосовать за Михаила Тарасенко, - сказал директор по безопасности ПАО НЛМК Сергей Мельник. - Мы познакомились с ним, когда я работал директором по персоналу НЛМК. Для профкома НЛМК Михаил Васильевич всегда был принципиальным и честным профессионалом, досконально знающим законы и нюансы производственного процесса. Целеустремленность, требовательность к себе и другим – то, что постоянно отмечают в нем коллеги и друзья».

Сергей Мельник отметил, что личные и профессиональные качества Тарасенко позволяют ему эффективно представлять интересы Липецкой области в Госдуме.

«У нас случались и споры, какие бывают у представителя работодателя и профсоюза. Я знаю, что Тарасенко быстро разберётся в сложной ситуации. Если прав, то сумеет убедить в этом. Если надо, предложит компромисс. И решение будет принято всегда в интересах людей.
Среди его соперников я не вижу никого, кого можно было бы поставить в один ряд с ним по опыту и знаниям. Его уважают, с ним советуются и к нему прислушиваются.

Законы, автором и соавтором которых он стал, написаны для людей, а не для чиновников. Это народный депутат в прямом смысле слова», - пояснил Сергей Мельник.



Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 115 «Липецкая область – Левобережный одномандатный избирательный округ» Тарасенко Михаила Васильевича.
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#Выборы 2021
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