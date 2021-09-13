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Минфин ждет дефицит бюджета в 25% регионов в 2021 году

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#бюджет
По итогам 2021 года Минфин ожидает превышения расходов над доходами в 25% субъектов России. Об этом «Известиям» заявил замминистра финансов Леонид Горнин. При этом Россия постепенно выходит из кризиса, и большинство субъектов имеют положительную динамику темпа роста собственных доходов, отметил он. 

«Уверен, что за счет перевыполнения доходной части, — по консервативным оценкам, оно составит порядка 1,2 трлн рублей — большинство субъектов свои бюджеты выполнят сбалансированно. Дефицитных регионов — хотя мы понимаем, что это такой технический, чисто финансовый показатель — будет не больше 25% в целом», — сообщил Леонид Горнин. 

При этом в 2020 году, по данным Казначейства, дефицитным оказался каждый второй регион. Превышение расходов над доходами консолидированных бюджетов субъектов составило 676,6 млрд рублей, что стало рекордом с 2006 года. Это произошло, так как многие из них утратили до четверти дохода из-за обвала цен на энергоносители, но были вынуждены увеличить расходы на 20-30% из-за возросших затрат на здравоохранение и поддержку населения. В результате 57 из 85 субъектов завершили год с дефицитом. 
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#бюджет

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