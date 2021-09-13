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сегодня, 15:00

Российские банки увеличили затраты на рекламу

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В первом полугодии 2021 года крупнейшие российские банки существенно увеличили траты на привлечение клиентов в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, следует из отчетности банков, с которой ознакомились «Известия»

Такую тенденцию показали восемь из 12 системно значимых кредитных организаций. Так, например, у Райффайзенбанка расходы на рекламу выросли вдвое, до 1,6 млрд рублей, у Совкомбанка — на 89%, до 1,7 млрд, а у Газпромбанка — на 72%, до 1,9 млрд рублей. 

Помимо того, траты семи системно значимых банков на рекламу оказались даже выше, чем в 2019 году, до пандемии коронавирусной инфекции. Среди них — Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Открытие», Совкомбанк и Райффайзенбанк. 

Комментируя кампании финансовых организаций по привлечению клиентов, в ФАС предупредили россиян, что зачастую рекламные сообщения банков содержат лишь наиболее привлекательную информацию о предлагаемой услуге, в то время как труднореализуемые условия опускаются. 

По данным антимонопольного ведомства, а 2020 году было зафиксировано 925 нарушений в продвижении финансовых услуг, что составило 18,77% от всех нарушений в рекламе. 
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