Аудиторы сочли неэффективно использованными в МБУ «Технопарк-Липецк» 66 миллионов рублей

58 миллионов из них были вложены в реконструкцию одного из корпусов технопарка в 2018 году, который до сих пор не запущен в работу.

Счетная палата Липецка сообщила депутатам городского Совета выводы в отношении финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Технопарк-Липецк» в 2020-2021 годах. Из них следует, что с весны 2012 года, когда в Липецке появилась собственная особая экономическая зона технико-внедренческого типа в реконструкцию бывшего имущественного комплекса ГЖУ-6 было вложено 35,7 миллиона рублей из городского бюджета, 106 миллионов – из областного и 296,4 миллиона – из федерального. Но вот что интересно: доходы технопарка при общих строительных расходах в 438,1 миллиона рублей (плюс по 12 миллионов в последние три года на выполнение муниципального задания – оказания информационных и консультативных услуг созданным при МБУ Центром развития предпринимательства) только падают. Так, если в 2019 году технопарк получил 215,4 миллиона рублей доходов, то в 2020-м – уже 61,5 миллиона, а в этом по плану должен получить всего 43,7 миллиона.



Пока в технопарке и функционирует лишь корпус опытно-экспериментальных исследований площадью 4200 кв.м. построенный за 216,8 млн рублей, 800 квадратных метров корпуса до сих пор не сданы в аренду. Еще в 2018 году на территории МБУ, на улице 9 Мая, должны были построить второй корпус, лабораторный, площадью 1600 кв.м. Он де-факто построен, но в эксплуатацию не введен из-за строительного брака, допущенного подрядчиками, ООО «Сталь-М» и ООО «Контакт», причем, простите за каламбур, директор «Контакта» не выходит на контакт с мэрией Липецка. В итоге в Арбитражном суде заказчик безрезультатно пытается принудить исполнителей работ вернуть 6,7 миллиона рублей, а их недоработки устраняет третья организация. Крайний, как говорят сейчас чиновники, срок введения лабораторного корпуса в эксплуатацию – сентябрь этого года.



Аудиторы Счетной палаты Липецка сочли неэффективно использованными в МБУ «Технопарк-Липецк» 58 миллионов рублей, потраченных на строительство, ведь с 2018 года вложенные в реконструкцию средства пока так и не дали отдачи. Более того, потраченные несколько лет назад 8 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию трех других помещений технопарка и трансформаторной подстанции ревизоры тоже сочли выброшенными на ветер, ведь эти расчеты уже устарели и уже не могут быть использованы.



Напомним, что отец технопарка, вице-мэр Липецка Владимир Мигита, задумал его как место для апробирования изобретений, которые лишь предстоит быть внедренными в промышленное производство. Чиновник тогда заявлял, что ставку в МБУ сделают на ученых местного государственного технического университета. Мол, разработки его специалистов, 50 докторов и 336 кандидатов наук, защищены патентами РФ и, возможно, заинтересуют крупнотоварных производителей. Владимир Мигита говорил, что в коридорах мэрии прохода нет от потенциальных резидентов. Липчанам обещали, что наши ученые, на счету которых изобретения востребованных технологий и материалов, получат возможность создавать опытные образцы, а полученные результаты дадут возможность российской промышленности выпускать конкурентоспособную, востребованную продукцию. Но что же получилось на практике? Никакого массового наплыва кандидатов и докторов наук не случилось.



Так, в департаменте экономического развития мэрии говорят о том, что в 2014-2021 годах резидентами технопарка получено 23 патента на интеллектуальную собственность, то есть в среднем по четыре в год. Можно ли говорить о том, что технопарк как «интеллектуальная мастерская» состоялся, если в 2020 году сюда заявились резиденты с инвестициями в 2-7 млн рублей и производством рассчитанными на занятость четыре-пяти человек? Возможно, ситуация изменится в этом году, ведь резидентами зоны вместо этих лилипутов стали крупные предприятия с десятками работающих на них людей и инвестициями в 90-120 миллионов рублей.



В 2014 мэрии были уверены, что уже к концу 2016 года чистый финансовый результат работы технопарка составит более 1 млрд руб., а вложенные средства приумножатся в 1,35 раза. Таким образом, каждый рубль, вложенный в проект, через пять лет превратится с учетом дисконтирования в 1 рубль 35 копеек. Однако до этого ну очень далеко! Так, в 2019 году от резидентов технопарка получено 89,5 млн рублей налогов, в 2020-м – 100 миллионов.



С 2014 года статус резидентов МБУ получила 51 организация. К началу июля этого года в нем работали 30 резидентов. И лишь шесть из них считаются состоявшимися, начавшими выпускать готовую продукцию. Однако две таких успешных организации стали самыми большими должниками перед технопарком, задолжав за коммунальные платежи и аренду по полмиллиона рублей каждая. А всего в настоящее время просроченная дебетовая задолженность МБУ превышает 2,9 млн рублей.



Поэтому если мерить успехи мэрии освоением бюджетных средств, то да, они несомненны. Но пока на этом можно поставить точку. Проект, о чем всегда говорил GOROD48, оказался мертворожденным. При этом директор технопарка, десятый вроде по счету, получал в 2020 году, по данным Счетной палаты, 70,9 тысяч рублей зарплаты, его заместитель – 57 тысяч, главбух – 65 тысяч.



Вопрос – насколько это нужно муниципалитету? Так, изначально задача технопарка – помощь предпринимателям и ученым при проведении научно-исследовательских работ и выводе продукции на стадию мелкосерийного производства с последующим переходом резидентов на другие площадки: в экономические зоны или вовсе на вольные хлеба. Почему этого нет? Не потому ли, что в России никому не нужны никакие ноу-хау хотя бы по той причине, что в Китае все то, что пытаются делать у нас, уже давно на потоке…