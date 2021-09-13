Липецкой области Минприроды выделит средства на приобретение мусорных контейнеров

46 регионам России выделено 1 миллиард рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора

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gkhlipetsk.ru

Минприроды выделило 1 миллиард рублей для приобретения регионами России прошедшими отбор, мусорных контейнеров для раздельного сбора отходов.Заявки на субсидию в этом году поступили от 53 территорий.- Из 53 регионов отобраны 46, всего территории подали заявки на приобретение более 65 тысяч контейнеров. Мы предусмотрели финансирование закупки и, что особенно важно, возможность возмещения расходов, уже понесенных регионами в текущем финансовом году на закупку таких контейнеров. Эту работу мы обязательно продолжим и в следующем году. Напомню, к 2024 году на обработку планируется направлять 50% твердых коммунальных отходов. Для этого сейчас активно идет работа в регионах по созданию соответствующей инфраструктуры, - сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.Для получения субсидии в регионе должна быть утверждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, а также должен быть утвержден порядок накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя, в том числе, положения о введении раздельного накопления ТКО. Кроме того, в субъекте должны находиться объекты обработки твердых коммунальных отходов, которые обеспечивают полный цикл работы: доставка, сортировка, переработка. А если их нет, то региону придется гарантировать, что уже в этом году они будут созданы, сообщает пресс-служба Минприроды.Липецкая область попала в числе отобранных 46 регионов.Общая сумма федеральной субсидии, которая будет распределена этим территориям, составит 1 млрд рублей, что позволит регионам приобрести более 65 тысяч контейнеров.