Общество

55 минут назад

Липецкой области Минприроды выделит средства на приобретение мусорных контейнеров

1 254
#мусор #раздельный сбор
1

46 регионам России выделено 1 миллиард рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора

Минприроды выделило 1 миллиард рублей для приобретения регионами России прошедшими отбор, мусорных контейнеров для раздельного сбора отходов.

Заявки на субсидию в этом году поступили от 53 территорий.

- Из 53 регионов отобраны 46, всего территории подали заявки на приобретение более 65 тысяч контейнеров. Мы предусмотрели финансирование закупки и, что особенно важно, возможность возмещения расходов, уже понесенных регионами в текущем финансовом году на закупку таких контейнеров. Эту работу мы обязательно продолжим и в следующем году. Напомню, к 2024 году на обработку планируется направлять 50% твердых коммунальных отходов. Для этого сейчас активно идет работа в регионах по созданию соответствующей инфраструктуры, - сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Для получения субсидии в регионе должна быть утверждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, а также должен быть утвержден порядок накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя, в том числе, положения о введении раздельного накопления ТКО. Кроме того, в субъекте должны находиться объекты обработки твердых коммунальных отходов, которые обеспечивают полный цикл работы: доставка, сортировка, переработка. А если их нет, то региону придется гарантировать, что уже в этом году они будут созданы, сообщает пресс-служба Минприроды.

Липецкая область попала в числе отобранных 46 регионов.

Общая сумма федеральной субсидии, которая будет распределена этим территориям, составит 1 млрд рублей, что позволит регионам приобрести более 65 тысяч контейнеров.

Фото: gkhlipetsk.ru

1 254
#мусор #раздельный сбор
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Знаток

16 минут назад
Так экопром за продление свалки на руднике должен поставить городу контейнера.теперь украдут деньги.
ответить

Еще в рубрике

Флешмоб «За трезвость» испортил алкоголик из Ельца
#алкоголь #спиртное
Флешмоб «За трезвость» испортил алкоголик из Ельца

5 минут назад

Общество
В торговом центре продавали сомнительные платья размера 5XL
#торговля #нарушение
3
В торговом центре продавали сомнительные платья размера 5XL

сегодня, 13:11

Общество
Мозговой центр крупнейшего картельного сговора России оказался в Липецкой области
#сговор #торги
11
Мозговой центр крупнейшего картельного сговора России оказался в Липецкой области

сегодня, 12:36

Общество
Владельца автохлама просят убрать машину с Соборной площади
#автохлам
15
Владельца автохлама просят убрать машину с Соборной площади

сегодня, 12:06

Общество
Вокруг микрорайона «Университетский» прошел крестный ход «За трезвость»
#крестный ход
10
Вокруг микрорайона «Университетский» прошел крестный ход «За трезвость»

сегодня, 11:34

Общество
Болезнь водителя стала причиной жалоб пассажиров
#маршрут #автобус #график
3
Болезнь водителя стала причиной жалоб пассажиров

сегодня, 10:58

Общество