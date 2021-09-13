Общество

сегодня, 13:11

В торговом центре продавали сомнительные платья размера 5XL

3 802
#торговля #нарушение
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В торговом центре продавали сомнительные платья размера 5XL

На одежде не было маркировке о производителе и безопасности.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление прокуратуры Добринского района в адрес местной предпринимательницы. Женщина торговала одеждой сомнительного происхождения.

Как указано в материалах суда, подозрительные товары проверяющие обнаружили 21 июня в одном и магазинов в торговом центре на улице Строителей на станции Плавица. На прилавках нашли несколько партий платьев без каких-либо документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность товара. Покупателям предлагали приобрести несколько видов платьев, информация о происхождении которых была крайне скудной. Так, на одном платье был ярлык лишь со сведениями о стране производства — Кыргызстан, на другом — только маркировка размера 5XL.

На основании материалов проверки было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Материалы проверки направили в суд. Так как женщина впервые привлекалась за подобное нарушение, то суд ограничился предупреждением.
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#торговля #нарушение
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Комментарии (3)

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Лиса

46 минут назад
Ну начали что-то продавать больших размеров! Да оставьте вы в покое их! Ну, что женщинам размером 56+ чехлы от танка носить что ли???
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...

50 минут назад
Я периодически хожу в секонд и не парюсь, модно нормальные вещи купит, причём его посещают и обеспеченные люди
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Адидас / Найк

сегодня, 13:19
Кому не нравится?! Одевайтесь тогда в Секонд Хенде!! Там вся одежда - просто потрясающая!!!
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