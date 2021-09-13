В торговом центре продавали сомнительные платья размера 5XL

На одежде не было маркировке о производителе и безопасности.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление прокуратуры Добринского района в адрес местной предпринимательницы. Женщина торговала одеждой сомнительного происхождения.



Как указано в материалах суда, подозрительные товары проверяющие обнаружили 21 июня в одном и магазинов в торговом центре на улице Строителей на станции Плавица. На прилавках нашли несколько партий платьев без каких-либо документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность товара. Покупателям предлагали приобрести несколько видов платьев, информация о происхождении которых была крайне скудной. Так, на одном платье был ярлык лишь со сведениями о стране производства — Кыргызстан, на другом — только маркировка размера 5XL.



На основании материалов проверки было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Материалы проверки направили в суд. Так как женщина впервые привлекалась за подобное нарушение, то суд ограничился предупреждением.