Несколько перебросов на территорию колоний Липецкой области перехватили сотрудники УФСИН

В колонии Липецка и Ельцапытались перебросить через ограждения телефоны, спиртное и «вещества зеленого цвета растительного происхождения».

На прошлой неделе сотрудниками исправительных колоний №2 в Липецке и №3 в Ельце были предотвращены попытки доставки осужденным мобильных телефонов и запрещённых веществ путем переброса.



Возле маскировочного ограждения одного из участков елецкой «тройки», при попытке переброса на охраняемую территорию, был задержан гражданин, при досмотре у которого было обнаружено и изъято четыре сотовых телефона и два зарядных устройства. Днем ранее там же, у елецкой колонии при попытке переброса, на участке внутренней запретной зоны были обнаружены и изъяты два мобильных телефона и три бутылки по 0,5 литра каждая со спиртным. В этом случае граждан, совершивших переброс, задержать не удалось.



У липецкой колонии №2 при попытке переброса были задержаны двое граждан, у которых обнаружен и изъят свёрток с веществом зеленого цвета растительного происхождения.



- В отношении задержанных граждан составлены протоколы об административном правонарушении. По данным фактам проводятся проверки, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.



