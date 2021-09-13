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Несколько перебросов на территорию колоний Липецкой области перехватили сотрудники УФСИН

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#переброс #УФСИН
Несколько перебросов на территорию колоний Липецкой области перехватили сотрудники УФСИН

В колонии Липецка и Ельцапытались перебросить через ограждения телефоны, спиртное и «вещества зеленого цвета растительного происхождения».

На прошлой неделе сотрудниками исправительных колоний №2 в Липецке и №3 в Ельце были предотвращены попытки доставки осужденным мобильных телефонов и запрещённых веществ путем переброса.

Возле маскировочного ограждения одного из участков елецкой «тройки», при попытке переброса на охраняемую территорию, был задержан гражданин, при досмотре у которого было обнаружено и изъято четыре сотовых телефона и два зарядных устройства.   Днем ранее там же, у елецкой колонии при попытке переброса, на участке внутренней запретной зоны были обнаружены и изъяты два мобильных телефона и три бутылки по 0,5 литра каждая со спиртным. В этом случае граждан, совершивших переброс, задержать не удалось.

У липецкой колонии №2 при попытке переброса были задержаны двое граждан, у которых обнаружен и изъят свёрток с веществом зеленого цвета растительного происхождения.

-  В отношении задержанных граждан составлены протоколы об административном правонарушении. По данным фактам проводятся проверки, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.

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#переброс #УФСИН

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