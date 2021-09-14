52 минуты назад
Доброе утро, Липецк!
На календаре вторник, 14 сентября. Сегодня в Липецке начинается интересная «неконференция». Врачи ждут горожан на бесплатные прививки. Родители малышей могут получить консультации в детских садах. Воспоминания липчан лягут в основу ностальгической выставки.
Дороги
Дорожники начали ремонт полотна на улицах Белана и Громовой. В общей сложности предстоит привести в порядок участки площадью свыше 12,5 тысяч квадратных метров, в том числе уложить там выравнивающий и верхний слои асфальта.
Вкусно и ярко
Вариант сытного завтрака от дальнобойщика Артема — заряд энергии на весь день.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Бесплатная вакцинация
Сегодня прививку от COVID-19 можно сделать в офисе врача на Московской,143 и в двух торговых центрах.
Мнение критика
Сегодня в Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина начнется «Неконференция «Начни с главного». Находясь в среде грамотных профессионалов, имеющих своё мнение на современную литературу, каждый горожанин сможет задать любые, пусть даже неудобные и неожиданные вопросы, высказать свою точку зрения о литературном процессе. И в результате обсуждения выстроить собственную модель чтения, способствующую его саморазвитию.
14 сентября, в 12:00, состоится телемост с одним из ведущих российских литературных критиков Галиной Юзефович, которая расскажет о том, какие книжные новинки, отечественные и зарубежные, по её мнению, достойны внимания.
В 13:00 в формате офлайн психологи проведут тренинги по саморазвитию. Предварительная регистрация проводится здесь.
Помощь родителям
Консультационные пункты для оказания методической, психолого-педагогической, диагностической помощи родителям открыты в детских садах №№14, 62 и 126. Специалисты готовы ответить на вопросы родителей, касающиеся особенностей воспитания и образования детей, а также развития их творческого потенциала. Для получения более подробной информации можно обратиться по телефону 30-95-10.
Витрина напрокат
Детские воспоминания и семейные реликвии липчан лягут в основу ностальгической экспозиции историко-культурного музея. Его здание интересную историю – купеческий дом был переделан под реальное училище и городскую управу, затем - детский дом и детский сад №34, он находился здесь с конца 1950-х годов. Воспитанники детского дома и детского сада разных лет могут представить документы, предметы и воспоминания в текстовом, аудио- или видеоформате. Соучастником проекта можно стать до конца года. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам - 78-28-20, 37-13-55, 28-68-10.
Деревенская пастораль
Жителю крупного города иногда хочется вырваться на просторы из бетонных джунглей. В середине рабочей недели сложно бросить все и махнуть в деревню. Поэтому подготовиться к встрече с глубинкой можно по фильмам с деревенской эстетикой.
«Две женщины» (2014, 12+).Современная экранизация Ивана Тургенева от Веры Глаголевой. Волевая молодая женщина замужем за богатым помещиком. Но однажды она безответно влюбляется в наставника собственного сына.
«Тряпичный союз» (2014, 18+). Жизнь тихого подростка Вани меняется после знакомства с тремя очень странными парнями. Спортсмены, хулиганы, мечтатели, они называют себя «Тряпичный Союз» и верят, что изменят весь мир. Очарованный новой дружбой, Ваня поселяет парней у себя на даче и всеми силами пытается стать частью их «величайшей организации». Но у соседской девочки Саши свои планы на эту компанию.
«Мысленный волк» (2019, 16+). Арт-хаусный фильм, сотканный из метафор и аллегорий в пригороде Петербурга. Молодая девушка с маленьким сыном приезжает к своей матери просить финансовой помощи. Ничего здесь не стоит воспринимать буквально, это история о столкновении старого и нового, язычества и христианства, деревни и города, предрассудков и фактов.