Владельца автохлама просят убрать машину с Соборной площади

Еще одну разукомплектованную машину нашли в микрорайоне «Елецкий».

Сотрудники управления Советского округа продолжили рейды по выявлению автохлама в городских дворах. Они обнаружили два разукомплектованных брошенных автомобиля в разных районах Липецка. На улице Осканова нашли «ВАЗ-2107», а у дома №3 на площади Соборной - «Москвич». Владельцев автохлама просят убрать машины в течение 30 дней.



В случае невыполнения требования машины будут принудительно перемещены на специально отведенную территорию с последующей утилизацией в доход бюджета.



Телефоны для получения информации 30-94-84, 30-94-94.