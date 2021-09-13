Общество

сегодня, 12:06

Владельца автохлама просят убрать машину с Соборной площади

15 3007
#автохлам
3

Еще одну разукомплектованную машину нашли в микрорайоне «Елецкий».

Сотрудники управления Советского округа продолжили рейды по выявлению автохлама в городских дворах. Они обнаружили два разукомплектованных брошенных автомобиля в разных районах Липецка. На улице Осканова нашли «ВАЗ-2107», а у дома №3 на площади Соборной - «Москвич». Владельцев автохлама просят убрать машины в течение 30 дней.

В случае невыполнения требования машины будут принудительно перемещены на специально отведенную территорию с последующей утилизацией в доход бюджета.

Телефоны для получения информации 30-94-84, 30-94-94.
15 3007
#автохлам
3

Комментарии (15)

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Дякую

20 минут назад
Не хлам. Самое главное - на номерах.
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Москвич

46 минут назад
Оставьте меня в покое.
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1

56 минут назад
За москвичом хозяин ухаживает, по моему даже моет. Он не разукомплектован. Но конечно его нужно продать или в гараж. Машина достойная, на улице ее доканают.
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Сотрудникам советского округа

сегодня, 13:18
Вы когда приведете в порядок разукомплектованные обочины в центре города??? Вырос бурьян под два метра! Это ваша святая обязанность, сотрудники советского округа, и ваша ответственность - содержать территорию!!! Убедительное требование - отреагировать.
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Местный

сегодня, 13:03
Если б действительно мешал, давно бы уже уволокли.
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)

сегодня, 12:56
Это антиквариат и стоит больших денег.
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Когда

сегодня, 12:51
Вызаймётесь покосом бурьяна.При коммунистах такого небыло.
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Роберт

сегодня, 12:49
А почему москвич автохлам??? Выглядит достойно
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Валентина

сегодня, 12:40
Ой! Все микрорайоны в мусоре и в таких свалках, там никто ничего не видит, конечно это выселки, и далеко от Соборной.
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Берия

сегодня, 12:39
Здесь семь причин поставить галочку, и только одна в одном квадратике, а кто вам мешал 30 лет! Я против.
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