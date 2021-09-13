Коронавирус

сегодня, 11:37

За сутки в Липецкой области выявили 195 случаев COVID-19, 7 человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 195 случаев COVID-19, 7 человек умерли

Для сравнения: 13 сентября 2020 года медики выявили 30 новых случаев COVID-19.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 195 новых случаев коронавирусной инфекции, 7 человек умерли, 68 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 49 423 случая COVID-19, выздоровели 43 143 человека, умерли 1 517 человек.

В России за сутки выявлены 18 178 случаев COVID-19, выздоровели 12 469 человек, умерли — 719 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 7 158 248 случаев COVID-19, выздоровели 6 402 126 человек, умерли — 193 468 человек.
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#коронавирус

Комментарии (5)

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Обычный человек

11 минут назад
Ооо партия лжи подъехала, погоняло правильное, в точку...а вот смысл написанного прямо противоположный реальному, в день от этого вируса умирает в области значительно больше 7-10..(
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Хилер

42 минуты назад
Чушь собачья -- эта статистика. Если бы как положено всем делали ПЦР, то заболевших было в разы больше. А то ходят типа с ротовирусом или ещё с чем, и даже не догадываются что это Ковид. Если б платно ПЦР не сделал, то уже загнусь. А так пполиклиника хоть зашевелились.А ведь до этого врачей не дождешься
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Смотрящий

52 минуты назад
Статистика - бодрая! Однотипная ... жаль что за сухими цифрами, стоят человеческие жизни! Еще один эпизод из нашей реальности, на полигоне Погоново в Воронежской области, в ходе учений Запад 2021 - вспышка Дизентерии, 350 бойцов - в лежку, 20 тяжких ... да и то, если верить тому, что пропустили, значит в реальности там дела - куда хуже!
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Кот

55 минут назад
Ооо партия лжи подъехала, В день умирает в среднем 60 человек от всего
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Ооо партия лжи подъехала

сегодня, 13:11
В статистику попадают все погибшие от всего видимо
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