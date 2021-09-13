Коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 195 случаев COVID-19, 7 человек умерли
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Для сравнения: 13 сентября 2020 года медики выявили 30 новых случаев COVID-19.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 195 новых случаев коронавирусной инфекции, 7 человек умерли, 68 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 49 423 случая COVID-19, выздоровели 43 143 человека, умерли 1 517 человек.
В России за сутки выявлены 18 178 случаев COVID-19, выздоровели 12 469 человек, умерли — 719 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 7 158 248 случаев COVID-19, выздоровели 6 402 126 человек, умерли — 193 468 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 49 423 случая COVID-19, выздоровели 43 143 человека, умерли 1 517 человек.
В России за сутки выявлены 18 178 случаев COVID-19, выздоровели 12 469 человек, умерли — 719 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 7 158 248 случаев COVID-19, выздоровели 6 402 126 человек, умерли — 193 468 человек.
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Ооо партия лжи подъехала