Происшествия
сегодня, 11:34
Покупавшему жилье для сирот по завышенным ценам экс-директору «Экжилфонда» начали читать приговор
12 2117
Виктору Борисову инкриминируют причинение бюджету ущерба на сумму в 6,9 млн рублей.
Сегодня судья Левобережного районного суда Татьяна Ширяева начала оглашать приговор 53-летнему экс-директору ОБУ «Экжилфонд» Виктору Борисову, которого предъявлено обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Судя по преамбуле объемного документа, приговор будет обвинительным.
ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» была создана постановлением администрации Липецкой области в сентябре 2016 года. Одной из задач организации являлось проведение закупок по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Правда, первое, что сделали чиновники - купили «Тойоту-Камри» за 1,5 млн рублей. А потом стали закупать квартиры по завышенным ценам, сделанных, как выяснилось, едва ли не из картона.
По версии следствия, которое вело СУ СК РФ по Липецкой области, Виктор Борисов занимавший должность директора ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» с января по ноябрь 2017 года оказывал незаконные преференции участникам торгов по приобретению жилья для детей-сирот. Причем руководитель учреждения осуществлял незаконные закупочные процедуры по заведомо убыточным для бюджета ценам.
По данным следствия, Виктор Борисов, имея предварительно сведения о поставщиках и предлагаемых им квартирах, размещал объявление в газетах с указанием конкретных параметров жилья под квартиры или дома вплоть до этажности строений и десятых долей их метража. Как установило следствие, директор ОБУ «Экжилфонд» даже обзванивал продавцов такой недвижимости, что запрещено законом.
Все это, как посчитали в СУ СК РФ по Липецкой области, делалось директором организации с одной целью: не допустить к участию в конкурсах других поставщиков жилья, ограничить конкуренцию. Когда дело доходило до электронного аукциона, оказывалось, что на него подана лишь одна заявка. Такие торги признавались несостоявшимися, а с лицами, подавшими одну единственную заявку, впоследствии заключались государственные контракты.
Следствие выяснило, что анализ рынка в ОБУ «Экжилфонд» фактически не проводился, реальную рыночную стоимость жилья, как установил суд, заказчик не определял: не использовал метод сопоставимых рыночных цен, не направлял запросы продавцам жилья с целью выявления средней рыночной цены, не размещал информацию в ЕИС в сфере закупок. Заказчик обращал внимание лишь на одно: цену за квадратный метр. Для Виктора Борисова главным был один критерий: ценник не должен был быть выше установленного норматива для региона, на тот момент – 31 тысячи 232 рублей за метр.
Таким образом, квартиры для детей-сирот закупались по значительно более высокой стоимости по сравнению с рыночной. Нарушения носили не единичный, а массовый характер: 29 квартир в Данкове, Чаплыгине, Усмани, Добринке были закуплены с нарушением закона. Следком вменил Виктору Борисову причиненный им имущественный ущерб на общую сумму почти в 7 миллионов рублей.
Воровство на детях было системным злом в этой организации. Так, в декабре прошлого года по этой же статье Уголовного кодекса РФ под суд попал Александр Сотников, другой директор ОБУ «Экжилфонд», сменивший Виктора Борисова. Вначале его подозревали в мошенничестве и в злоупотреблении должностными полномочиями, но позже оставили только обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ. По версии следствия, с ноября 2017 по июль 2018 года Сотников нанес региональному и федеральному бюджетам имущественный ущерб на общую сумму 5,4 миллиона и был осужден тем же Левобережным районным судом Липецка к 5 годам лишения свободы условно.
Сейчас можно делать ставки на то, каким будет приговор Виктору Борисову. По инкриминируемой ему статье Уголовного кодекса он может быть наказан лишением свободы на срок до десяти лет.
ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» была создана постановлением администрации Липецкой области в сентябре 2016 года. Одной из задач организации являлось проведение закупок по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Правда, первое, что сделали чиновники - купили «Тойоту-Камри» за 1,5 млн рублей. А потом стали закупать квартиры по завышенным ценам, сделанных, как выяснилось, едва ли не из картона.
По версии следствия, которое вело СУ СК РФ по Липецкой области, Виктор Борисов занимавший должность директора ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» с января по ноябрь 2017 года оказывал незаконные преференции участникам торгов по приобретению жилья для детей-сирот. Причем руководитель учреждения осуществлял незаконные закупочные процедуры по заведомо убыточным для бюджета ценам.
По данным следствия, Виктор Борисов, имея предварительно сведения о поставщиках и предлагаемых им квартирах, размещал объявление в газетах с указанием конкретных параметров жилья под квартиры или дома вплоть до этажности строений и десятых долей их метража. Как установило следствие, директор ОБУ «Экжилфонд» даже обзванивал продавцов такой недвижимости, что запрещено законом.
Все это, как посчитали в СУ СК РФ по Липецкой области, делалось директором организации с одной целью: не допустить к участию в конкурсах других поставщиков жилья, ограничить конкуренцию. Когда дело доходило до электронного аукциона, оказывалось, что на него подана лишь одна заявка. Такие торги признавались несостоявшимися, а с лицами, подавшими одну единственную заявку, впоследствии заключались государственные контракты.
Следствие выяснило, что анализ рынка в ОБУ «Экжилфонд» фактически не проводился, реальную рыночную стоимость жилья, как установил суд, заказчик не определял: не использовал метод сопоставимых рыночных цен, не направлял запросы продавцам жилья с целью выявления средней рыночной цены, не размещал информацию в ЕИС в сфере закупок. Заказчик обращал внимание лишь на одно: цену за квадратный метр. Для Виктора Борисова главным был один критерий: ценник не должен был быть выше установленного норматива для региона, на тот момент – 31 тысячи 232 рублей за метр.
Таким образом, квартиры для детей-сирот закупались по значительно более высокой стоимости по сравнению с рыночной. Нарушения носили не единичный, а массовый характер: 29 квартир в Данкове, Чаплыгине, Усмани, Добринке были закуплены с нарушением закона. Следком вменил Виктору Борисову причиненный им имущественный ущерб на общую сумму почти в 7 миллионов рублей.
Воровство на детях было системным злом в этой организации. Так, в декабре прошлого года по этой же статье Уголовного кодекса РФ под суд попал Александр Сотников, другой директор ОБУ «Экжилфонд», сменивший Виктора Борисова. Вначале его подозревали в мошенничестве и в злоупотреблении должностными полномочиями, но позже оставили только обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ. По версии следствия, с ноября 2017 по июль 2018 года Сотников нанес региональному и федеральному бюджетам имущественный ущерб на общую сумму 5,4 миллиона и был осужден тем же Левобережным районным судом Липецка к 5 годам лишения свободы условно.
Сейчас можно делать ставки на то, каким будет приговор Виктору Борисову. По инкриминируемой ему статье Уголовного кодекса он может быть наказан лишением свободы на срок до десяти лет.
12 2117
Комментарии (12)
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Знаток
УК
Виктор
Антибиотик
Вован
Неравнодушный горожанин
По
Другого не дано.
Виктор
Липчанин