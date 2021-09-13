Общество

сегодня, 11:34

Вокруг микрорайона «Университетский» прошел крестный ход «За трезвость»

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#крестный ход #
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Вокруг микрорайона «Университетский» прошел крестный ход «За трезвость»

В крестном ходе приняли участие желающие избавится от пагубных пристрастий

Как сообщает сайт Первого Липецкого благочиния, в минувшие выходные вокруг микрорайона «Университетский» прошел крестный ход «За трезвость!», ставший традиционным, ежегодным шествием, во время которого верующие молятся за избавление зависимых  от вредных привычек.

Перед началом крестного хода в храме Сергия Радонежского был отслужен молебен перед иконой «Неупиваемая чаша».

«Крестоходцы,  среди которых были не только страждущие, но и их родственники, неся в руках икону Божией Матери «Неупиваемая Чаша», прошли от храма преподобного Сергия Радонежского вокруг микрорайона «Университетский» по улицам: Политехническая, Бехтеева, Славянова и Замятина.  В пути cледования православные молились о духовном и телесном исцелении страждущих от недугов пьянства и наркомании», сообщает сайт благочиния.

Фото: blagochinie48.ru

10 1054
#крестный ход #
3

Комментарии (10)

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Ник

4 минуты назад
Вокруг Соборной пройдите "Против К&Б"
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Петруся

46 минут назад
Отказаться от вредных привычек очень сложно. У меня получилось только когда развёлся, сменил место жительства и работу! А так воздерживался не более 3 месяцев и опять по новой.
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111

сегодня, 13:00
Хорошо, церкви нужно о себе напоминать, район большой, а прихожан мало.
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Сильвер

сегодня, 12:53
Неравнодушный, чего нервничаешь, нужно подлечиться, пойди да сдайся, или тебе принудительное обязательно?
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Житель

сегодня, 12:28
Прикольно!
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Неравнодушный

сегодня, 12:20
Где вытрезвители обещанные ?Принудительное лечение зачем отменили?
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Парень с Лтз

сегодня, 12:08
Пока вы шли, я три литра выгнал. Удачи парни, жду вашего крестного хода в - 25 зимой. Замёрзните, приходите, налью погреться.
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Сельдерей не растет на Елецком.

сегодня, 11:52
Лучше бы вокруг Елецкого прошли. Там нужнее.
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гадалка Аза

сегодня, 11:49
Это не поможет ! Как пили , так и будут пить !!
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Ванья

сегодня, 11:40
Так подымем тост за трезвость !!!
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