Общество
сегодня, 11:34
Вокруг микрорайона «Университетский» прошел крестный ход «За трезвость»
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В крестном ходе приняли участие желающие избавится от пагубных пристрастий
Как сообщает сайт Первого Липецкого благочиния, в минувшие выходные вокруг микрорайона «Университетский» прошел крестный ход «За трезвость!», ставший традиционным, ежегодным шествием, во время которого верующие молятся за избавление зависимых от вредных привычек.
Перед началом крестного хода в храме Сергия Радонежского был отслужен молебен перед иконой «Неупиваемая чаша».
«Крестоходцы, среди которых были не только страждущие, но и их родственники, неся в руках икону Божией Матери «Неупиваемая Чаша», прошли от храма преподобного Сергия Радонежского вокруг микрорайона «Университетский» по улицам: Политехническая, Бехтеева, Славянова и Замятина. В пути cледования православные молились о духовном и телесном исцелении страждущих от недугов пьянства и наркомании», сообщает сайт благочиния.
Фото: blagochinie48.ru
Перед началом крестного хода в храме Сергия Радонежского был отслужен молебен перед иконой «Неупиваемая чаша».
«Крестоходцы, среди которых были не только страждущие, но и их родственники, неся в руках икону Божией Матери «Неупиваемая Чаша», прошли от храма преподобного Сергия Радонежского вокруг микрорайона «Университетский» по улицам: Политехническая, Бехтеева, Славянова и Замятина. В пути cледования православные молились о духовном и телесном исцелении страждущих от недугов пьянства и наркомании», сообщает сайт благочиния.
Фото: blagochinie48.ru
10 1054
Ник
Петруся
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Сильвер
Житель
Неравнодушный
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Сельдерей не растет на Елецком.
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