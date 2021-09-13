Политика

сегодня, 11:30

Семь причин проголосовать за Михаила Тарасенко на выборах в Госдуму

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#Выборы 2021
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17, 18 и 19 сентября – важные дни в политическом календаре Российской Федерации. Избирателям Липецкой области предстоит определить своих представителей в Государственной Думе.

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По Левобережному избирательному округу №115 от «Единой России» баллотируется действующий депутат Государственной думы Михаил Тарасенко. Его участие в избирательной кампании поддержали Горно-металлургический профсоюз России и НЛМК. В команде Тарасенко депутаты облсовета и горсовета, металлурги, эксперты. Они сформулировали семь причин, по которым поддерживают своего кандидата.

Работает для людей. Во время депутатских приёмов и рабочих поездок Михаил Тарасенко регулярно общается с липчанами. При этом Тарасенко - состоявшийся федеральный политик, знает, как подготовить нужный людям законопроект, провести его через все этапы обсуждений, сделать действующим законом.

Знает, чем живут предприятия и коллективы. В Государственной Думе Тарасенко возглавляет межфракционную депутатскую группу по взаимодействию с профсоюзами «Солидарность». Её участники добиваются законодательных изменений в интересах людей труда.

Эксперт в социальной сфере. Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ, в котором работает Михаил Тарасенко, участвует в проработке всех важных для большинства россиян законов.

Профессионал с большим опытом. Михаил Тарасенко делами заслужил свой авторитет. Пользуется уважением в депутатском сообществе и в федеральных органах исполнительной власти. Он лучше других сможет отстаивать интересы жителей Липецкой области.

Ответственный политик. Тарасенко и «Единая Россия» идут на выборы с конкретным планом работы в Липецкой области. В «Народной программе» чётко зафиксированы обязательства, которые кандидаты от партии берут на себя.

Человек команды губернатора. Тарасенко работает в тесной связке с городскими и областными депутатами, органами исполнительной власти. У него есть единомышленники, готовые сообща заниматься вопросами любой сложности – от участия Липецкой области в федеральных проектах до конкретных местных проблем.

Добивается результатов. Михаил Тарасенко – металлург, а эта отрасль играет крайне важную роль в Липецкой области. Металлурги – люди слова. Дал обещание – выполняй.

В 115 одномандатный избирательный округ Госдумы входят: Октябрьский и Левобережный районы Липецка, часть Липецкого района, а также Воловский, Грязинский, Добринский, Долгоруковский, Задонский, Измалковский, Тербунский, Усманский, Хлевенский районы области.


Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 115 «Липецкая область – Левобережный одномандатный избирательный округ» Тарасенко Михаила Васильевича.

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#Выборы 2021
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